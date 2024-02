Infractions environnementales : 10 000 $ d’amende à Plastimum

Après quatre ans de plaintes et d’infractions environnementales à répétition, le problème de rejet de plastique dans la rivière Magog à Sherbrooke n’est toujours pas réglé. Radio-Canada a appris que le ministère de l’Environnement accentue la pression sur l’une des entreprises jugée responsable. Une amende de 10 000 $ est imposée à l’entreprise Plastimum.

La directrice de projets au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François, Julie Grenier, juge inacceptable que malgré les multiples plaintes citoyennes des quatre dernières années, des morceaux de plastique soient toujours rejetés dans la rivière Magog.

Que ça se produise deux ou trois fois, il faut clairement serrer la vis , dit-elle.

Pourtant, depuis longtemps, le ministère de l’Environnement juge le centre de récupération de plastique Plastimum comme fautif. Québec lui a imposé cinq avis de non-conformité depuis 2019.

Le dernier avis, envoyé en septembre 2023, fait état de quatre infractions, dont une pour entreposage déficient du plastique. Les inspecteurs indiquent que plusieurs des matières auraient dû se retrouver dans des conteneurs ou des bennes.

Ils précisent aussi dans leur rapport avoir établi un lien direct entre les particules de l’entreprise et celles retrouvées dans la rivière Magog.

Le 15 décembre dernier, le ministère a donc imposé une sanction de 10 000 $ à Plastimum.

Mais selon Julie Grenier, les sanctions ne sont pas assez dissuasives. Le manque de sérieux par rapport aux sanctions démontre bien l’importance qu’on accorde à l’environnement , souligne-t-elle.

On se soucie beaucoup des PFAS qui arrivent du Vermont, mais ici on en a de la pollution comme ça et rarement les contrevenants ont des sanctions qui sont assez importantes pour éviter qu’ils recommencent.

Or, des citoyens se réjouissent que les nombreux signalements aient mené à des interventions du gouvernement. Donc on peut continuer de porter des plaintes à ce moment et il va arriver quelque chose , lance Gilles Lemelin, membre de l’Association des riverains et des usagers de la rivière Magog.

Des enjeux de qualité de l’eau

Des recherches ont déjà permis de démontrer que le plastique est ingéré par les espèces aquatiques, note la professeure au département de chimie de l'Université de Sherbrooke, Céline Guéguen.

En se dégradant, des contaminants peuvent être relâchés dans l'environnement. À ce jour, leur impact à long terme est encore méconnu.

On a très peu de données. Ce qu’on sait c’est que certains plastiques vont relarguer des métaux lourds, par exemple, des composés organiques qui ont potentiellement aussi un impact sur la santé.

Plastimum n’a pas donné suite aux demandes d’entrevue de Radio-Canada. Le ministère de l'Environnement affirme toutefois que certaines corrections ont été apportées sur le site de l'entreprise cet automne. Le travail doit se poursuivre au printemps prochain.

Avec les informations de Thomas Deshaies