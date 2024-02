Un public électrisé par le retour d’Emily Clark, le temps d’une partie à Saskatoon

La foule était en effervescence lors du match ayant opposé l'équipe féminine de hockey du Canada et les États-Unis, mercredi soir à Saskatoon. La rencontre s'est achevée sur un score de 4 à 2 pour le Canada.

C’est à l’aréna du Centre SaskTel que le 5e face à face entre les deux formations a eu lieu. En tout, plus de 8000 billets ont été vendus.

Les partisans étaient enthousiastes de voir les joueuses de l'équipe nationale de hockey du Canada enfiler leurs patins à la Ville des Ponts. À travers les pancartes et les cris d’encouragement, le nom de la hockeyeuse Emily Clark revenait régulièrement.

[Emily Clark] est rapide sur la glace et je l’aime beaucoup , lance une jeune partisane accompagnée de sa mère.

La joueuse, qui est double médaillée olympique, est originaire de Saskatoon et son retour à la maison était très attendu par le public.

L'attention du public envers Emily Clark n'est pas passée inaperçue auprès de ses coéquipières et de la joueuse elle-même.

Cette chaleur de la foule a dépassé toutes mes attentes. Moi et mon équipe avons ressenti l'amour du public et je suis fière de mon équipe qui a décroché cette victoire pour la foule.

Les partisans attendaient aussi avec impatience Sophie Shirley, une autre hockeyeuse originaire de la Ville des ponts.

L'engouement autour du hockey féminin ne passe pas inaperçu pour de nombreuses personnes dont Andrew Mason, un partisan de l'équipe féminine de hockey du Canada.

Par ailleurs, depuis l'avènement de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), les athlètes ont constaté un renouveau s'observe également au niveau public.

[Il y a] définitivement plus de jeunes filles , mentionne Ann-Renée Desbiens, gardienne de but de l’équipe.

Ça fait toujours chaud au cœur de voir les filles à la fin de partie qui viennent nous donner la main, dire qu'on les inspire et qu'elles aspirent à avoir nos emplois. On veut les garder [les emplois] encore un petit peu, mais on a hâte qu'elles nous les prennent aussi.