Quatre arrestations à Limoilou pour possessions d’armes et de drogues

Jeudi, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a arrêté quatre personnes dans le secteur de Limoilou dans le cadre d’une enquête en matière de possession d’armes à feu et de trafic de stupéfiants. Le groupe tactique d’intervention a entre autres participé à l'intervention.

Sur place, les policiers ont trouvé et perquisitionné près de 200 comprimés de méthamphétamine, 15 grammes de cannabis illicite, 5 grammes de crystal meth et 10 grammes de cocaïne. Ils ont aussi saisi des armes, dont deux armes à air comprimé, un chargeur à air comprimé, des munitions de calibre 22, et une machette.

D’autres perquisitions sont prévues et l’enquête se poursuit, indique par communiqué le Service de police.

Les quatre suspects sont trois hommes et une femme âgés entre 19 et 41 ans. L’un d’entre eux doit comparaître au palais de justice de Québec en lien avec le non-respect de conditions en matière d’armes. Les trois autres ont été libérés sous promesse à comparaître.

L’enquête qui a mené à l’intervention avait commencé à la mi-janvier dans le cadre du projet MALSAIN du SPVQ, qui vise justement à contrer la violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé.