Le Centre d’éducation des adultes La Passerelle d’Amos relance son Laboratoire créatif numérique. Après une pause à l’automne, l'établissement souhaite qu’il retrouve l’engouement qui lui a valu un prix d'excellence en innovation numérique de la Fédération des centres de services scolaires du Québec en 2023.

Depuis deux semaines, les élèves de l’éducation des adultes défilent au Laboratoire créatif numérique du Centre La Passerelle. Ils découvrent ce laboratoire qui leur offre une panoplie d’outils numériques, allant de la modélisation et l’impression 3D au montage photo ou vidéo, en passant par l’impression par sublimation, le tout à des fins pédagogiques.

Le Laboratoire créatif du Centre d'éducation des adultes La Passerelle s'est démarqué à travers toute la province en remportant le Prix d'excellence de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, en novembre dernier. Photo : Gracieuseté - Centre de services scolaire Harricana

La mise en place du Laboratoire créatif est en lien avec le plan numérique du ministère de l’Éducation et les objectifs du projet éducatif du Centre d'éducation des adultes La Passerelle. On utilise le laboratoire pour développer chez les élèves des compétences numériques du 21e siècle. Et par la même occasion, on en profite pour développer des qualités entrepreneuriales comme l’innovation, la communication et le travail d’équipe , résume David Simard, directeur de La Passerelle.

Inspiré par celui du Centre d’éducation des adultes L’Horizon de Val-d’Or, le laboratoire de La Passerelle a été mis sur pied en décembre 2021. Il a interrompu ses activités l’automne dernier après le départ de l'enseignante Martine Carignan, grandement responsable de son succès, notamment en intégrant bien la communauté. Le laboratoire a aussi dû changer de local.

David Simard, directeur du Centre d'éducation des adultes La Passerelle d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Relancer sur des bases solides

Dany Germain, qui offre son soutien à ces laboratoires à titre de conseiller pédagogique au service régional du RÉCIT (Réseau pour le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies), a pris le relais. Il souhaite relancer les activités du Laboratoire créatif numérique de La Passerelle sur des bases solides.

Je m’investis parce que j’y crois, au Laboratoire créatif. Je trouve ça très important, je veux que ça vive. Je le prends en charge, mais tout ce que je fais, tout ce que je prépare, je le partage dans la région. Cet automne, j’étais plus dans l’apprentissage des appareils. Pour chacun, je fais un guide imagé qui permettra à un autre enseignant ou à une autre enseignante d’avoir un guide pour se rappeler ce que je lui aurai montré. Ça pourra servir aussi aux élèves , mentionne Dany Germain.

Des élèves qui suivent des cours d'informatique dans la communauté ont pu visiter et utiliser les outils du Laboratoire créatif au cours des derniers jours. Photo : Gracieuseté - Centre d'éducation des adultes La Passerelle

S’approprier les outils

En ce moment, les élèves se familiarisent avec le laboratoire et Dany Germain espère qu’ils s'approprieront les outils pour créer tout en faisant des apprentissages.

On reçoit des élèves qui suivent des cours d’informatique aux Jardins du Patrimoine. C’est formidable de les voir aller. Certains n’ont jamais touché à ça, utilisent à peine la souris, et on leur fait faire de la modélisation 3D. C’est quand même assez exceptionnel.

Des élèves qui suivent des cours d'informatique dans la communauté ont pu visiter et utiliser les outils du Laboratoire créatif au cours des derniers jours. Photo : Gracieuseté - Centre d'éducation des adultes La Passerelle

On n’est pas beaucoup au Québec à avoir ça à l’éducation des adultes, poursuit M. Germain. C’est assez marginal, ça ne fait pas partie de notre culture, donc on part tranquillement un peu partout. À la base, avec un laboratoire créatif dans une école, à l’éducation des adultes, un élève pourrait avoir un projet de faire un montage vidéo et ça pourrait compter dans un cours d'informatique.

Sylvain Desmeules-Dupont, un élève du Centre La Passerelle, y voit déjà des avantages après sa première visite. On peut faire plusieurs choses. Ça peut aussi aider les élèves que de faire des choses en trois dimensions pour comprendre davantage les mathématiques. Je trouve ça formidable. On ne pensait pas avoir ça à un moment donné à l’école , souligne-t-il.

Sylvain Desmeules-Dupont, élève au Centre d'éducation des adultes La Passerelle, a beaucoup apprécié sa visite au Laboratoire créatif. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le Centre d’éducation des adultes Élizabeth-Bruyère de Rouyn-Noranda étudie actuellement la possibilité d’implanter à son tour un laboratoire créatif numérique.