Agnico Eagle prête à amorcer l’exploitation de la mine Akasaba Ouest

Agnico Eagle est prête à amorcer l’exploitation de la mine à ciel ouvert Akasaba Ouest, située à une quinzaine de kilomètres à l’est de Val-d’Or.

La construction de la mine, qui fait désormais partie du complexe minier Goldex, a débuté il y a un an et demi. À terme, la compagnie Agnico Eagle prévoit y extraire 115 000 onces d’or et 21 000 tonnes de cuivre.

Le directeur général du complexe Goldex, Jocelyn Gélinas, souligne que la fosse à ciel ouvert sera de petite taille, soit environ 25 fois moins grande que celle de la mine Canadian Malartic. Il soutient que c’est la synergie entre les infrastructures existantes d'Agnico Eagle qui lui permettra d’être rentable.

La stratégie d’Agnico Eagle présentement, c’est d’optimiser ce qu’on appelle la ceinture aurifère Abitibi. Toutes les mines qu’on a au Québec et en Ontario possèdent des infrastructures. On avait une infrastructure à Goldex qui a la capacité d’usiner davantage de tonnes par jour, donc cette petite mine à ciel ouvert vient vraiment dans cette approche de maximiser nos infrastructures , a affirmé M. Gélinas, qui a présenté le projet lors d'un dîner de la Chambre de commerce de Val-d'Or jeudi.

Le directeur général du complexe minier Goldex de Val-d'Or, Jocelyn Gélinas. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

En plus des installations de la mine Goldex, Jocelyn Gélinas indique que celles de la mine La Ronde, à Preissac, seront aussi mises à contribution pour le traitement du minerai extrait dans la mine Akasaba.

La mine Goldex utilisait déjà les infrastructures de la mine La Ronde, précise-t-il. On fait une première étape de transformation à Goldex et on envoie un concentré à La Ronde. Le même fonctionnement va être utilisé pour Akasaba, donc ce ne sera pas différent de la belle synergie qu’on a actuellement.

Agnico Eagle poursuit ses activités sur le site Akasaba Ouest, dans le secteur de Val-d'Or. Photo : Mathieu Dupuis

Retombées économiques

Au total, la phase d’exploitation du projet devrait durer entre quatre et cinq ans. En incluant la phase de restauration, Agnico Eagle évoque une durée de vie pouvant aller au-delà de 2030.

C’est un bel apport pour l’économie régionale parce qu’on parle d’une centaine d’emplois qui ont été créés dans la construction du projet. C’est une opération qui va durer encore plusieurs années. Après la phase d’extraction, on va transporter le minerai jusqu’autour de 2030 vers Goldex , a mentionné Jocelyn Gélinas.

Le projet Akasaba Ouest d'Agnico Eagle sera réalisé à une quinzaine de kilomètres à l'est de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le directeur général du complexe minier Goldex soutient que l’entreprise compte ensuite ramener le site à l’état naturel .