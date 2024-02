Craintes autour de la fermeture d’un centre de traitement de déchets toxiques en Alberta

Un centre de traitement de matières toxiques fermera bientôt ses portes à Swan Hills, au nord-ouest d’Edmonton. Malgré sa fermeture annoncée, des inquiétudes persistent quant à son impact à long terme sur l’environnement et sur la vitalité économique de la petite communauté.

Le centre de traitement de Swan Hills a ouvert ses portes en 1987, pour recevoir et détruire des biphényles polychlorés ( BPC ), une matière chimique synthétique dont la fabrication et la vente sont interdites au Canada depuis 1977.

Les BPC étaient principalement utilisés dans la fabrication d’équipement électrique jusque dans les années 1970. Ils sont parfois qualifiés de produits chimiques éternels , à cause de leur impact à long terme sur l’environnement. Ils sont aussi cancérigènes et nocifs pour la santé humaine.

Les installations de Swan Hills sont uniques au Canada, parce qu’elles peuvent détruire de grands volumes de BPC très concentrés en les incinérant à haute température. Elles traitent également d’autres types de déchets toxiques provenant de l’Alberta, notamment les déchets biomédicaux des hôpitaux.

En 2020, le gouvernement provincial a annoncé la fermeture du centre de traitement, citant notamment les coûts d’exploitation élevés et la volonté du gouvernement fédéral de détruire tous les BPC encore en usage d’ici 2025. La province prévoit que les installations de Swan Hills seront complètement fermées au début de 2026.

Une histoire mouvementée

Le 16 octobre 1996, des BPC , des dioxines et des matières toxiques ont été relâchés dans l’environnement à cause d’un problème de fournaise. À la suite de l’événement, un avis de ne pas consommer le gibier chassé et le poisson pêché dans un rayon de 30 kilomètres du centre a été lancé.

Presque 30 ans plus tard, l’avis est toujours en vigueur, bien que moins restrictif qu’à l’époque.

Une explosion est également survenue le 21 juillet 1997. Bien que l’entreprise qui exploitait l'installation à l'époque ait déclaré que le risque de contamination était minime , les niveaux de BPC mesurés autour de l'usine étaient jusqu'à 14 fois supérieurs à la moyenne.

En 2009, une autre explosion et un incendie ont forcé la fermeture des installations pendant 10 mois.

Des opinions partagées

Les citoyens soutenaient le projet dès le début , affirme Jeff Goebel, conseiller municipal à Swan Hills. Le soutien n’a pas diminué depuis que je vis ici.

Le centre de traitement de déchets toxiques emploie encore des dizaines de personnes dans la région. Sa fermeture annoncée sera définitivement un coup dur pour notre ville , soutient Jeff Goebel, qui y a déjà travaillé.

Quant aux avis de ne pas consommer le gibier et le poisson dans le secteur, il se dit pas trop inquiet . Il affirme que plusieurs citoyens pensent la même chose et continuent de chasser et de pêcher près du centre, malgré les avis.

De son côté, le groupe écologiste Keepers of the Water, qui milite en faveur de cette fermeture depuis des années, demeure inquiet des impacts à long terme des activités du centre de traitement sur l’environnement avoisinant.

Jule Asterisk, une résidente du secteur qui soutient leur démarche, explique que ces problèmes sont très préoccupants, car en cas de rejet non prévu, des quantités incalculables de contaminants sont relâchées dans l'air et les gens veulent savoir où ils tombent et quels sont leurs effets sur la santé.

Il y a beaucoup plus de gens qui ont des inquiétudes que de gens qui pensent que c’est une bonne chose , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran En plus des coûts d'exploitation élevés, la facture pour décontaminer le site ne cesse d'augmenter. Photo : Ministère des Infrastructures de l'Alberta

Une installation déficitaire

L’an dernier, les revenus du centre de traitement s’élevaient à 14,7 millions de dollars, mais ses coûts d’exploitation étaient d’environ 30 millions de dollars.

De plus, les coûts de décontamination du site, après sa fermeture, explosent. Estimés à 20 millions de dollars en 2000, puis à 176 millions en 2015, le ministère des Infrastructures de l’Alberta croit maintenant que cela coûtera 223 millions de dollars aux contribuables.

Ce sera un projet complexe qui devrait durer plusieurs années , affirme par écrit Jared Gustafson, l’attaché de presse du ministre des Infrastructures. Il soutient aussi que le gouvernement fédéral a refusé d’aider financièrement la province pour décontaminer le site.

Avec les informations de Taylor Lambert