Squamish pourra-t-elle conserver son identité malgré sa croissance démographique?

Longtemps considérée comme une simple halte entre Vancouver et Whistler, en Colombie-Britannique, la municipalité de Squamish est aujourd'hui une destination vibrante où de plus en plus de monde souhaite s'installer. Faire partie des 20 communautés ayant la plus forte croissance au Canada apporte toutefois son lot de défi.

Quel que soit l’endroit où nous portons notre regard à Squamish, il y a des grues et de la construction : c'est le symbole d’une municipalité en pleine croissance, en changement.

Pascale-Anouk Rivest-Gadbois, qui habite Squamish depuis 20 ans, y voit des avantages. Je trouve ça excitant parce que ça nous donne plus d'opportunités de rencontres et de diversité culturelle, dit-elle, en évoquant les nouveaux visages dans sa communauté. Les valeurs communautaires et liées au respect de la nature et de l’environnement, elles, restent inchangées, selon elle.

La résidente de Squamish Pascale-Anouk Rivest-Gadbois adore sa communauté. « On est vraiment des gens avec des valeurs ancrées qui sont très profondes, très similaires, des gens qui apprécient, qui valorisent la nature, qui veulent respecter l'environnement. »

Elle déplore toutefois des changements à Squamish, à cause du coût des loyers et des activités extérieures qui font pourtant l'attrait de la région. Ça coûte de gros gros sous, aller faire du ski à Whistler, vélo de montagne, tout ça , explique-t-elle.

C’est de toute beauté de voir ce à quoi on a accès et dans quel environnement nos enfants vont grandir. C'est exceptionnel, je dirais presque que ça n’a pas de prix, mais c'est ça le problème, c'est que ça n’a pas de prix! Donc il faut faire des choix.

Ces choix sont pourtant devenus impossibles pour une certaine partie de la population. Le gros défi de Squamish, c’est le logement. C’est très cher , admet la directrice de la Squamish Community Housing Society, Sarah Ellis.

Le prix des loyers a augmenté de près de 50 % en cinq ans, et le prix de l’immobilier a augmenté d’à peu près la même proportion, ce qui est vraiment extraordinaire , constate-t-elle.

« C'est un endroit magnifique. Beaucoup de gens veulent y vivre. D'une certaine manière, notre plus grande réussite est aussi notre plus grand défi », témoigne Sarah Ellis de la Squamish Community Housing Society.

Sarah Ellis espère que le projet de logements abordables de la zone de Northyards, à quelques kilomètres du centre-ville, sera accepté par BC Housing. Elle se réjouit également de l’annonce récente de sept millions de dollars de la Société canadienne d'hypothèque et de logement pour accélérer la construction de logements à Squamish.

De nombreux projets de construction

Pourtant, à Squamish, il s'en construit déjà du logement. De nombreux projets sont en cours, comme le développement Finch Drive. En tout, 250 appartements, maisons en rangée, duplex et logements, tous carboneutres seront disponibles, dont certains à partir de cette année.

Le projet de développement Finch Dr, sur un flanc de montagne, fournira 250 logements de types variés qui seront tous carboneutres. Les premiers seront disponibles dès cet automne.

Le promoteur Jason Wood, président de Diamond Head Development, a dû aussi faire sa part pour lutter contre la crise du logement. Une partie du développement Finch Drive est dotée d'un immeuble locatif abordable, à la demande du district de Squamish , explique-t-il.

Pour Jason Wood, qui habite Squamish depuis 20 ans, la communauté est en train de se transformer depuis cinq ans, notamment avec l’arrivée de nouveaux restaurants et de commerces. Il espère voir le développement du front de mer se concrétiser. Il souhaite aussi que le réseau de transport se développe, tout en protégeant l’environnement.

Tous les défis liés à la croissance créent un réel casse-tête pour les autorités. Le maire du district de Squamish, Armand Hurord, qui est né dans la communauté, a bien vu la ville changer au fil des années. Il soutient qu’à la vitesse du développement, les problèmes arrivent souvent vite, mais les solutions prennent du temps. En plus du logement, il cite des enjeux de recrutement et de rétention de personnel.

Armand Hurford croit toutefois que sa ville arrive à garder son essence. Selon lui, ceux qui vivent à Squamish ont fait le choix conscient d’y habiter malgré les défis et vont donc tout faire pour en profiter. Ils luttent pour vivre dans un endroit très cher et pour maximiser les avantages d'être ici. C'est-à-dire vivre le style de vie, l'impact [social], la création d'une communauté artistique , constate-t-il.

Squamish est florissante, mais elle ne l'est pas parce que c'est facile.

Squamish semble donc être une municipalité encore appréciée pour son sens de la communauté et ses initiatives locales. Mais avec une augmentation de 50 % de population prévue d’ici 15 ans, reste à savoir comment ses valeurs seront transformées.