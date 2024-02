Le Programme d’alimentation saine pour les élèves de la région de Sudbury et Manitoulin, géré par l’organisme Better Beginnings Better Futures, peine à répondre aux besoins en raison des prix des aliments.

Angele Young, la coordonnatrice du Programme d’alimentation saine pour les élèves de la région de Sudbury et Manitoulin a demandé une augmentation de 500 000 $ de son budget annuel lors d’une consultation prébudgétaire de la province.

Il s’agirait d’une première augmentation en 10 ans.

Elle affirme que davantage de financement de la province aiderait non seulement avec l’achat de nourriture, mais permettrait également aux écoles d’acheter de nouveaux équipements, par exemple pour remplacer des réfrigérateurs vieillissants.

Angele Young souhaite éviter que des écoles soient forcées de réduire la quantité de repas servis vers la fin de l'année scolaire pour éviter d'épuiser le budget. Photo : CBC/Jonathan Migneault

Le programme sert 19 000 repas par jour, à des élèves de 91 écoles de la région de Sudbury et de l’île Manitoulin.

C’est environ 2 fois plus qu’en 2019.

Le déjeuner comprend habituellement un œuf à la coque, du pain et un fruit frais ou des légumes.

Angele Young affirme que la hausse du nombre de repas servi depuis 5 ans s’explique en partie par l’augmentation du nombre d'élèves et davantage d’écoles qui rendent la nourriture accessible.

Mais elle note aussi que de nombreuses familles ont des difficultés financières depuis la pandémie, ce qui a entraîné une hausse du nombre d’élèves qui compte sur le programme pour manger à leur faim et de façon saine.

Mme Young affirme que l’organisme dépense en moyenne 40 cents pour chaque déjeuner servi. Mais en raison de l’augmentation du prix des aliments, un déjeuner santé devrait plutôt coûter près de 2,50 $, selon elle.

Better Beginnings Better Futures dépend des dons de la communauté pour combler l’écart.

Une partie vitale de la journée d’école

Dawn Wemigwans, la directrice de l’école St. David, dans le Grand Sudbury, explique que les aides-enseignants de l’école commencent leur journée de travail en préparant 300 repas grâce à ce qui est fourni par le programme.

Ils préparent ainsi un déjeuner pour tous les élèves depuis 10 ans, une partie vitale de la journée, selon la directrice.

Hannah Thomson, aide-enseignante à l'école St. David, montre un exemple d'aliment disponible pour les élèves. Photo : CBC/Jonathan Migneault

Lorsque les élèves viennent à l'école, comme n'importe quel autre être humain dans le monde, il faut avoir le ventre plein, sinon le cerveau ne fonctionne pas correctement , affirme Mme Wemigwans

J'ai l'impression que le déjeuner aide beaucoup si vous avez faim , a confié Kashdyn Kewais, qui est en 6e année. Cela vous prend la tête et vous ne pouvez pas travailler le matin. Quand on a le ventre plein, on peut travailler.

D'après un reportage de Jonathan Migneault de CBC