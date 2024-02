Pour Édouard Julien, le diable est dans les détails

Après une saison recrue qui l’a vu s’établir comme une étoile montante des Twins du Minnesota, Édouard Julien ne tient rien pour acquis quant à son rôle de régulier. Au contraire, il a tiré des leçons dans le baseball majeur qui lui ont permis de peaufiner chaque petit détail de sa préparation cet hiver.

Pour moi, c’était important d’arriver en Floride en santé et un peu plus fort physiquement. Dans les mineurs, on a plus de journées de congé, mais les ligues majeures, c’est une longue saison , relate l’athlète de 24 ans à la veille de s’envoler pour le camp d'entraînement des Twins.

Ennuyé par des blessures aux jambes en fin de saison dernière, le produit des Canonniers de Québec a mis les bouchées doubles ces derniers mois pour ne pas revivre l’expérience.

On ne peut peut-être pas le voir, mais j’ai pris un peu de poids et je crois que je suis plus fort. J’ai appris aussi à courir de la bonne façon avec de bonnes positions biomécaniques , décrit celui qui a également sollicité des conseils de nutrition et de saine gestion du sommeil.

Edouard Julien a frappé son 14e circuit de la saison, dimanche face aux White Sox de Chicago.

C’est tellement difficile de s’améliorer quand tu es rendu dans l’élite de ton sport. Ce sont ces petits détails-là qui font qu’un bon joueur peut devenir un joueur exceptionnel , ajoute son entraîneur Josué Peley.

Le confort de Québec

Ce dernier travaille avec Édouard Julien en saison morte depuis son adolescence. Cet hiver n'a pas fait exception.

Malgré son ascension dans les hautes sphères du baseball, l'auteur de 16 circuits la saison dernière ne voulait pas changer une recette gagnante. Certains de ses coéquipiers passent leur saison morte en Floride où ils peuvent bénéficier des infrastructures des Twins et d’un certain encadrement de l’équipe.

Édouard Julien en compagnie du coordonnateur du programme des Canonniers de Québec, Jean-Philippe Roy, et de ses entraineurs Josué Peley et Guillaume Leduc.

L’ancien des Canonniers de Québec a préféré revenir chez lui pour quatre mois. Entre la salle d'entraînement des Capitales et le dôme gonflable du stade Canac, il a tout ce dont il a besoin. Les Twins ont tout de suite approuvé le plan.

C’est plus une question d’être avec ma famille, mes amis et les entraîneurs avec qui j’ai été toute ma vie. Quand je suis en Floride, je pense juste au baseball. Je voulais prendre quatre mois plus axé sur mon corps.

Un poste disponible au 2e but

Il ne faut pas comprendre par là qu’Édouard Julien a remisé son bâton et son gant ces derniers mois. Il a travaillé fort sur sa défensive au 2e but, de même que sur son élan contre les lanceurs gauchers.

Deux choses qui lui seront utiles s’il obtient le poste régulier au 2e coussin laissé grand ouvert par l’échange de son coéquipier Jorge Polanco à Seattle, il y a quelques semaines. Un échange, précise Julien, qu’il a appris en même temps que tout le monde dans les médias.

Les Twins ont expédié Jorge Polanco à Seattle en retour des lanceurs Anthony DeSclafani et Justin Topa et des espoirs Gabriel Gonzalez et Darren Bowen.

Je joue au 2e but et l’an passé j’étais rappelé à chaque fois que lui se blessait. C’est certain que je le vois comme une marque de confiance.

Mais le Québécois martèle que rien ne lui est garanti cette saison. Il se présentera au camp d’entraînement avec le même état d’esprit que l’an dernier, soit celui d’un joueur qui doit gagner sa place.

C’est un état d’esprit que je veux garder toute ma carrière. Je veux juste aider l’équipe à gagner alors je peux jouer à n’importe quelle position qu’ils vont me donner , assure celui qui voit les Twins comme des prétendants aux Séries mondiales.

Quant à son rendement personnel, Édouard Julien ne se fixe aucun objectif. Il foulera le terrain avec une seule certitude. Je sais que j’ai fait tout en mon contrôle pour bien performer.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin