L’animateur à la retraite et poète Denis St-Jules, qu'on a pu entendre sur les ondes de CBON pendant des décennies, n’est plus. Il est décédé lundi à Ottawa des suites d'un cancer, selon sa famille. Il avait 73 ans.

Denis St-Jules s'est joint à CBON, la station de Radio-Canada dans le Nord de l'Ontario, dès son ouverture. Il y a passé plus de 28 ans, dont deux décennies à l'animation des émissions matinales C'bon le matin, CBON Bonjour et Le train du matin.

Sa voix inimitable a réveillé les francophones du Nord de l’Ontario jusqu’à sa retraite en 2008.

Originaire de Sault-Sainte-Marie, Denis St-Jules, le cadet d'une famille de 6 enfants, a déménagé à Sudbury dans les années 1960 pour des études au Collège Sacré-Coeur avant de s'inscrire à l'Université Laurentienne.

C’est là où a commencé son implication dans le milieu culturel franco-ontarien, qui était alors à ses balbutiements.

Denis St-Jules a œuvré à la radio de Radio-Canada dans le Nord de l'Ontario jusqu'en 2008. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Il a participé à la création collective Moé j’viens du Nord, stie, qui a mené à la création du Théâtre du Nouvel Ontario, a été membre du comité organisateur de la première Nuit sur l’étang et a été cofondateur de la maison d’édition Prise de parole.

Amoureux de la culture et de la littérature, il est resté impliqué dans le milieu culturel sudburois après sa retraite et a été membre du conseil d’administration du Salon du livre du Grand Sudbury.

Plus récemment, il a participé à la campagne de financement pour la Place des Arts de Sudbury, un projet qui lui tenait à cœur.

Des rencontres de célébration de la vie de Denis St-Jules seront organisées à Ottawa et à Sudbury au printemps. Photo : Avec la permission de Jean Lalonde

Il laisse dans le deuil sa conjointe Carmen, son fils Marc-André et sa fille Manon, et ses petits-enfants Sébastien, Maxime et Oscar.

La famille indique qu'un don à la Place des Arts du Grand Sudbury ou à une organisation artistique franco-ontarienne serait grandement apprécié.