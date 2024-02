Des groupes communautaires de la Côte-Nord interpellent Québec à propos de la situation du logement dans la région. Ils demandent un grand chantier de logements sociaux pour faire cesser la pénurie.

Selon eux, les 8000 logements sociaux annoncés lors de la dernière mise à jour économique du Québec, au coût de 1,8 milliard de dollars, sont insuffisants pour faire obstacle à la pénurie d'appartements locatifs.

La porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme, accuse le gouvernement caquiste d'ignorer les signaux d'alarme.

Il y a 15 ans, on disait ce que les gens disent aujourd'hui : il faut agir en amont, il faut construire un grand parc de logements sociaux. Malheureusement, le Québec a tardé. Mais là, ça ne peut plus attendre , prévient-elle.

Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, affirme que le gouvernement doit tenir compte des particularités régionales, comme les coûts de construction plus élevés sur la Côte-Nord. (Photo d'archives)

Son organisme presse le gouvernement d’investir dans plus de logements sociaux. On ne peut pas annoncer, au compte-gouttes, budget après budget, un nombre insuffisant d'unités qu'on octroie plusieurs mois plus tard , rétorque-t-elle.

Trop peu de logements, trop chers

Le portrait de la pénurie de logements sur la Côte-Nord est peu réjouissant. Le taux d'inoccupation a légèrement diminué depuis 2022, et le prix du loyer continue pour sa part d'augmenter.

Selon Statistique Canada, environ un ménage sur six vit dans un logement inabordable sur la Côte-Nord, c’est-à-dire qu'il consacre plus de 30 % de son salaire à payer son loyer.

La proportion est encore plus forte à Sept-Îles, où 770 ménages, soit 20 % de la population qui habite en appartement, paient leur loyer trop cher.

Régionalement, 435 ménages consacrent plus de 50 % de leur revenu pour se loger.

L'itinérance sur la Côte-Nord est de plus en plus visible. (Photo d'archives)

Le coordonnateur à la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard, lance un cri du cœur.

Si on n'agit pas, il y a du monde qui vont se ramasser dehors et nous autres, on entend des histoires d'horreur tous les jours. Il y a non seulement des adultes, mais il y a des enfants, il y a des bébés qui sont dehors, à Baie-Comeau.

Projets et comité en construction

Des projets de logements abordables sont en construction, à Sept-Îles et à Fermont.

À Fermont, 20 duplex sont en chantier, et la moitié devrait être habitable en 2024.

Bien que le FRAPRU annonce qu'une quinzaine de projets sont en élaboration sur la Côte-Nord, totalisant 72 unités de logement, le groupe communautaire estime qu'il en faudrait 300, avec l'aide financière suffisante du gouvernement.

On demande un programme qui va fonctionner, qui ne nécessite pas que les groupes soient obligés de cogner à toutes les portes pendant des mois pour que ça aboutisse , lance Véronique Laflamme.

Finalement, un tout premier comité de défense des droits des locataires sur la Côte-Nord est en création. D'abord promis pour l'automne 2023, il devrait officiellement voir le jour dans les prochains mois. Son rôle sera d'informer les locataires sur leurs droits et devoirs, ainsi que de défendre les locataires.

La ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, a décliné notre demande d'entrevue.