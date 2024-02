Autumn Shaganash, portée disparue depuis le 9 juin : une récompense de 50 000 $ offerte

Les policiers de Barrie offrent une récompense de 50 000 $ pour toute information susceptible d'aider à retrouver Autumn Shaganash, portée disparue l'été dernier.

Aucun détail n'est trop petit , a déclaré le chef de police de Barrie, Rich Johnston, lors d'une conférence de presse tenue jeudi pour annoncer le montant de la récompense.

La famille d'Autumn Shaganash l'a vue pour la dernière fois le 9 juin 2023 en soirée, lorsqu'elle a quitté la maison de sa sœur vers 21 h en disant qu'elle allait voir une amie.

Cela fait presque huit mois que nous ne l'avons pas vue ou entendue et chaque jour a été difficile , a déclaré Lili Moore, la sœur d'Autumn, dans une déclaration préparée à l'avance.

Ouvrir en mode plein écran Lili Moore, la sœur de la femme portée disparue, a lu un communiqué durant le point de presse de jeudi. Photo : Radio-Canada / CBC

Disparue depuis juin

Une vidéo publiée par la police confirme que la femme alors âgée de 26 ans était à Barrie le matin du 10 juin. On y voit Mme Shaganash et un ami marcher vers le sud sur le chemin Sunnidale près de la rue Letitia vers 10 h. Un peu plus tôt, elle avait envoyé un texto à sa sœur pour demander qu'on vienne la chercher.

L'été dernier, Mme Moore a déclaré qu'elle avait essayé de répondre, mais qu’elle obtenait un message d’erreur quand elle le faisait.

Mme Shaganash portait un chandail à capuche noir, un legging beige, des sandales Puma et un sac à main, ont indiqué les policiers. Elle est décrite comme une femme autochtone mesurant 160 cm (5’ 3”) et pesant 59 kg (130 lbs).

Les policiers demandent l'aide du public

Au cours des six derniers mois, les enquêteurs ont utilisé toutes les ressources disponibles pour tenter de retrouver Autumn , a déclaré le sergent Brett Carlton, qui supervise l'enquête de l'unité des crimes majeurs de la police de Barrie.

Si vous avez vu, entendu ou lu quelque chose, même si vous pensez que ce n'est pas grand-chose, je vous demande et vous exhorte à nous contacter.

La famille de Mme Shaganash a critiqué les efforts des policiers dans les jours qui ont suivi sa disparition, mais mercredi, la sœur d'Autumn a remercié la police de Barrie pour son travail d'enquête et pour avoir offert une récompense.

Les policiers n'ont pas fourni de nouvelles informations, mercredi. L'année dernière, les policiers avaient déclaré qu'ils soupçonnaient la traite des personnes d'être à l'origine de la disparition.

De telles récompenses ne sont pas monnaie courante, a expliqué le chef de la police locale, M. Johnston, mais il a confirmé qu'elles avaient déjà été utilisées par le passé.

Nous sommes convaincus que quelqu'un possède les informations dont nous avons besoin pour réunir Autumn et sa famille.

Toute personne ayant des informations sur Autumn Shaganash et sur l'endroit où elle se trouve est priée de contacter le service de renseignements de l'unité des crimes majeurs au 705-525-7025, poste 2160, ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

