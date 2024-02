Le troc, toujours d’actualité

Loin d’être nouveau, le troc s’invite encore aujourd’hui dans les échanges commerciaux. Bien qu’il reste marginal, certaines entreprises, notamment des centres sportifs, proposent des échanges de service à leurs clients.

C’est le cas du centre d’escalade Boulders Climbing, à Edmonton, en Alberta. Aspirateur et moppe à la main, des volontaires nettoient les locaux durant deux heures, et en échange, ils peuvent utiliser les installations gratuitement durant deux semaines.

Plus qu'une question d'économie

C’est une bonne chose pour l’accessibilité pour des personnes qui n’ont pas les moyens de se rendre à la salle de sport, ce qui est mon cas , note Fabricio Mosquera qui, depuis maintenant un an, peut exercer son sport favori à l’aide de ce programme.

Le service d'échange permet à Fabricio Mosquera de pratiquer l'escalade, alors qu'autrement, iel n'en aurait pas les moyens. Photo : Radio-Canada / Annie Verreault

Toutefois, les avantages des échanges de services dépassent l'aspect financier, selon André-Claude Beaulac, le propriétaire du studio de Yoga Origine, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.

Le studio propose aux volontaires de travailler quatre heures par semaine en échange d'un abonnement d'un mois au centre de yoga, d'une valeur d'une centaine de dollars.

Si on fait un calcul vite, vite [la personne] serait peut-être mieux d’aller travailler au salaire minimum pour payer son abonnement, et ça serait plus rentable, mais ça dépasse ça, pour nous , fait-il remarquer.

C'est l’esprit de communauté, les amitiés qui se créent et les activités sociales du studio qui amènent de nombreuses personnes à participer à ce type d’échange, selon André-Claude Beaulac.

C’est des gens importants dans la communauté, puis je pense qu’ils se trouvent valorisés à travers ça, bien plus que l’argent en tant que tel.

Dan Corbett qui participe au programme d'échange du centre d’escalade d'Edmonton depuis six ans, souligne que cela lui a permis de rencontrer de nombreuses personnes, à qui il n'aurait pas parlé autrement.

Il ajoute que, selon lui, l’accord est très avantageux, je ferais plus d’heures de nettoyage pour le même nombre d’heures [d’escalade] en échange , dit-il.

Pour la professeure agrégée de marketing à l’Université du Québec à Chicoutimi, Myriam Ertz, les bénéfices qu'en tirent les participants sont variables, puisque ces derniers doivent faire un effort en échange de cet avantage financier. Ça dépend toujours de l’estimation qu’a le consommateur de la valeur de son temps , précise-t-elle.

Les entreprises en tirent aussi profit

Les avantages économiques s’appliquent également aux entreprises. Celles-ci peuvent économiser sur le coût de la main-d'œuvre, qui est souvent l’une des plus grandes dépenses des entreprises, note Myriam Ertz.

Elle ajoute que ce type de programme peut également aider l’entreprise à projeter une bonne image sur le marché et à favoriser un flux constant de gens qui fréquentent l’établissement.

Ça ne leur coûte pas grand-chose, leur objectif est de faire venir du monde , affirme-t-elle.

Ça permet de faire d'une pierre deux coups, ça ramène des gens et en même temps ça permet de combler des tâches qui ne sont peut-être pas forcément réalisées parce qu'on n'a pas les travailleurs pour.

André-Claude Beaulac souligne que les volontaires deviennent des ambassadeurs du studio de yoga. Ce sont souvent des gens qui vont en parler autour d’eux, donc ça amène vraiment une super belle énergie.

L’instauration des programmes d’échange de service demande du temps et de la gestion. Cependant, les deux entreprises soulignent qu’au fil des années, les programmes s’améliorent et deviennent plus faciles à gérer.

Sophia Iligan qui s'occupe du programme d'échange de service au centre d'escalade Boulders Climbing souligne qu’il est important de spécifier les attentes de l'entreprise avec les participants.

Rare, mais populaire

Le centre d'escalade offre le programme Karma Cleaning depuis 2017, et il est très prisé. Les places limitées sont souvent comblées et les volontaires doivent réserver près d'un mois en avance pour s'assurer d'avoir une place.

La popularité du programme est une bonne nouvelle selon Sophia Iligan, qui espère que cela pourra inspirer d’autres entreprises à offrir ce type de service.