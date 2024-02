La Régie de l’énergie épingle Trans Mountain pour « non-conformité environnementale »

La société qui construit l'expansion du pipeline Trans Mountain a été épinglée pour « des non-conformités liées à l'environnement », concernant sa gestion des inondations survenues fin janvier en Colombie-Britannique.

La Régie canadienne de l’énergie a déclaré jeudi dans un communiqué que ses agents d'inspection avaient constaté des problèmes près d'Abbotsford où Trans Mountain travaille sur le dernier tronçon de pipeline.

Selon l'organisme de réglementation, la société d'État n'a pas correctement entretenu l’isolement du cours d’eau, les clôtures de contrôle de la faune, le sol recouvrant la conduite, les pompes d’assèchement et les emplacements de puisards , à la suite des fortes pluies survenues récemment à Abbotsford.

L'ordonnance d'inspecteur (Nouvelle fenêtre) impose à Trans Mountain de remédier aux lacunes environnementales, d'élaborer un plan de gestion de l'eau, d'enquêter et de rendre compte de ses manquements en matière d'environnement dans la région.

Projet dangereux

Selon Karen Wristen, directrice générale de l’association Living Oceans, c’est un nouvel échec pour ce projet dangereux .

La protection de la qualité de l'eau est un impératif à l'heure où tant de nos saumons dans la vallée du bas Fraser sont confrontés à une forte diminution de leur population , commente la directrice.

La Ville de Burnaby où est situé un terminal de Trans Mountain s'oppose depuis longtemps au projet d'agrandissement du pipeline. Il augmenterait de beaucoup la circulation de pétroliers dans les eaux de la municipalité.

Retards et dépassement des coûts

Le pipeline Trans Mountain est le seul oléoduc canadien vers la côte ouest et son expansion permettra de porter sa capacité à 890 000 barils de pétrole par jour, contre 300 000 barils par jour actuellement.

La construction est achevée à plus de 98 %, mais elle a été affectée par des années de retards dues à la présence de roches dures et d'un terrain difficile et de dépassements de coûts.

Le dernier coût estimé du projet est de 30,9 milliards de dollars, selon le site web de la société, contre une estimation de 7,4 milliards de dollars en 2017.

Avec des informations de La Presse anadienne