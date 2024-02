L’autorisation de construire une installation de gestion de déchets nucléaires à Chalk River, au nord-ouest d'Ottawa, inquiète trois regroupements de citoyens et la Première nation de Kebaowek. Certains craignent l’impact des déchets radioactifs sur l’environnement, d’autres affirment ne pas avoir été consultés. Ils demandent donc une révision judiciaire de la décision.

La Commission canadienne de la sûreté nucléaire (CCSN) a autorisé la construction du projet des Laboratoires nucléaires canadiens, situé à 1 km de la rivière des Outaouais, le 9 janvier dernier.

Dans sa décision, la CCSN explique que l’entreprise privée pourra stocker jusqu’à 1 million de mètres cubes de déchets radioactifs solides de faible activité, comme de l’équipement de protection individuelle et des matériaux de construction contaminés .

Selon la CCSN , le projet d'installation de gestion des déchets près de la surface n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux significatifs . Elle ajoute que sa conception est robuste et qu'elle s’appuie sur un solide dossier de sûreté .

Pour trois regroupements de citoyens et la Première nation de Kebaowek, cette décision de la CCSN est déraisonnable. Ils se tournent vers la Cour fédérale pour une révision judiciaire.

Des taux de radioactivité supérieurs aux normes, selon des groupes citoyens

Un regroupement de citoyens « préoccupés » du comté de Renfrew et les environs (sous le nom de Concerned Citizens of Renfrew County and Area en anglais), le Ralliement contre la pollution radioactive et le Regroupement pour la surveillance du nucléaire soutiennent que les doses de radiation des déchets dépasseront d’au moins une fois et demie les normes canadiennes en la matière.

Les Laboratoires nucléaires canadiens n’ont pas été transparents concernant ce qui ira dans le site d’enfouissement , prétend l’avocat représentant les demandeurs, Nicholas Pope.

Ouvrir en mode plein écran En tout, 165 intervenants ont été entendus par la CCSN lors d’une audience publique en février 2022. Certains ont soulevé des préoccupations concernant les niveaux de radiation des déchets. Photo : getty images/istockphoto / Cinefootage Visuals

La physicienne et porte-parole du Ralliement contre la pollution radioactive, Ginette Charbonneau, estime que ce dépotoir nucléaire a une vie utile de 550 ans, alors que la majorité des déchets vont durer des milliers et des millions d’années .

Dans leur demande de révision, les regroupements allèguent également que la Commission n’a pas pris en compte l’effet cumulatif des déchets radioactifs.

Beaucoup de déchets d’usines nucléaires au Canada sont importés à Chalk River [...] Les radiations, ça s’accumule , avance Ginette Charbonneau.

La Commission a violé son obligation de consultation

Dans une demande de révision judiciaire distincte, la Première nation de Kebaowek soutient, pour sa part, ne pas avoir été consultée de manière adéquate.

La Commission n’aurait pas mené un processus de consultation équitable en plus de ne pas avoir obtenu le consentement libre, préalable et éclairé de Kebaowek , indique leur demande.

Le partage de l’information, les présentations, c’est une chose. Mais, quand on regarde ça sous l’angle du consentement, ce n’est pas assez , déplore un membre du conseil de la Première nation de Kebaowek, Justin Roy.

Ouvrir en mode plein écran La Première nation de Kebaowek conteste la décision de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Leur demande stipule que la décision de la CCSN contreviendrait aux obligations du Canada qui reconnaît l’interprétation en droit canadien de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Justin Roy précise que la Première nation de Kebaowek n’est pas antidéveloppement, [ni] antinucléaire , mais qu’il ne veut pas que [son] territoire devienne un dépotoir nucléaire sans une consultation en bonne et due forme.

Les Laboratoires nucléaires canadiens étudient les demandes

Les Laboratoires nucléaires canadiens déclarent, par écrit, être en train d’analyser les procédures judiciaires déposées. Ils disent continuer d’assurer la gestion sécuritaire des déchets passés et ceux générés par les opérations actuelles et futures .

Nous restons pleinement déterminés à établir des relations significatives par le biais d'un engagement continu avec les communautés autochtones dans le cadre du processus de réconciliation du Canada , écrivent-ils.

Questionnée sur les procédures judiciaires en cours, la CCSN indique par écrit être résolue à poursuivre [ses] activités de mobilisation et de consultation des Nations et des communautés autochtones, des parties intéressées et du public .

Au moment de publier ces lignes, le bureau du Procureur général du Canada n’avait pas encore répondu à notre demande de commentaire.

Avec les informations de Nelly Alberola et d’Audrey Neveu