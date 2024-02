Agathe, adepte du crudivorisme depuis 20 ans

Pour la Vancouvéroise Agathe Mathieu, le crudivorisme est une véritable passion. En devenant chef crudivore, en ouvrant son restaurant et en donnant des cours, elle en a fait son métier ainsi qu'une partie importante de sa vie.

Vous avez dans mes cours la crème de la crème de toutes mes années d’expérience , dit-elle.

Il y a plus de 20 ans, une amie d’Agathe Mathieu lui a suggéré un livre sur le crudivorisme. L'ouvrage suggérait de manger plus de légumes, des fruits, des grains et des légumineuses. L’idée de manger les produits du jardin a séduit Agathe Mathieu, qui a grandi sur l’île d’Orléans, au Québec.

Je l’ai lu le soir même. Le lendemain, je l’ai fait, à 100 % , raconte-t-elle, tout en admettant qu’elle a une personnalité où tout est noir ou tout est blanc.

Le crudivorisme consiste à manger des d'aliments non cuits et non transformés. Les aliments peuvent être chauffés à une température n'excédant pas 46 degrés Celsius. Source : Office québécois de la langue française

4:07 Bien que plusieurs personnes lui demandent si elle ne s'ennuie pas de manger une baguette, un croissant ou encore du fromage brie, Agathe Mathieu, elle, ne voit que du positif dans le crudivorisme.

Des bienfaits pour la santé?

La nutritionniste Marie Lamarche Mc Clure admet qu’il y a des avantages au crudivorisme, tout en rappelant que l'essentiel est plutôt une question d’équilibre.

Publicité

On peut manger plus de fruits et légumes, manger moins de produits transformés, cuisiner plus à la maison sans être hyper restrictif au niveau du crudivorisme et du véganisme , dit-elle.

Selon Agathe Mathieu, ce changement de diète pourrait avoir eu un effet dans l'allégement de ses symptômes d’arthrite.

À la fin de la [première] semaine, alors que j’avais de la difficulté à fermer mes mains à cause de l’arthrite, j’étais capable de les fermer. En trois mois, l’arthrite a complètement disparu , raconte-t-elle, encore ébahie devant les résultats.

Ouvrir en mode plein écran La nutritionniste Marie Lamarche Mc Clure conseille aux gens de bien s'informer avant de prendre la décision de changer leur alimentation. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Marie Lamarche Mc Clure y va cependant d’un bémol quant à l'efficacité de la diminution des symptômes de l'arthrite pour les personnes crudivores.

Il y a certaines personnes qui pourraient voir des effets positifs par rapport à leurs symptômes d’arthrite. Il y a beaucoup d’histoires positives, mais il n’y a pas assez de données scientifiques pour en faire des recommandations générales pour tout le monde , dit-elle.

Marie Lamarche Mc Clure recommande aux gens de connaître leurs besoins et les raisons pour commencer à faire cette diète. Pour certaines, ça peut procurer des avantages, comme pour Agathe , illustre-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Ce gâteau au chocolat crudivore d'Agathe Mathieu est toujours un grand succès auprès des gens qui ne sont pas crudivores. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Des différends sociaux

Parfois, les diètes restrictives peuvent mener à des différends entre les membres de la famille ou entre amis, ajoute Marie Lamarche Mc Clure.

C’est ce qui s’est passé avec Agathe Mathieu. Sa famille s’est inquiétée de cette nouvelle façon de s’alimenter. Avec le recul, Agathe Mathieu comprend les inquiétudes de sa famille. Elle se sert de cette expérience lorsque des gens lui disent vouloir changer leur alimentation.

Je fais du coaching pour aider les gens qui veulent commencer à intégrer des recettes crudivores dans leur vie et pour les aider à expliquer leur choix de vie à leurs proches , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Du jardin à l'assiette! Voilà comment Agathe Mathieu définit l'alimentation crudivore. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Marie Lamarche Mc Clure ajoute que pour certaines personnes, les diètes restrictives peuvent créer de l’isolement social, augmenter la préoccupation par rapport au poids et par rapport à la nourriture, et ne pas avoir de bénéfice au bout du compte .

Elle conseille donc de prendre ce qu’il y a de positif de cette diète, de se garder une flexibilité et de garder une bonne santé mentale .