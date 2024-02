Une augmentation marquée des vols de véhicules en 2023 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu une forte hausse de vols de véhicules en 2023. Selon des chiffres fournis par la Sûreté du Québec (SQ), il y a eu 61 dossiers de vols l’an dernier contre 44 en 2022.

Cette augmentation fait suite à une baisse qui avait été observée lors des années de la pandémie. Il y avait eu 28 et 15 dossiers en 2020 et 2021, ce qui était beaucoup moins que les 36 vols comptabilisés en 2019.

D'après Nancy Fournier, porte-parole de la SQ , il existe quatre motifs différents pour les vols.

On peut effectivement parler d'exportation. Sinon on peut parler aussi des véhicules volés pour les pièces. On peut également voir des vols de véhicules pour les fraudes à l'assurance, mais aussi il y en a que c'est seulement par plaisir ou par opportunité , a énuméré Nancy Fournier lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Des dispositifs interdits

Jeudi, le gouvernement Trudeau a annoncé qu’il veut rendre illégales la vente et l’utilisation de dispositifs de piratage informatique qui sont en vente libre au Canada et dont se servent les voleurs de voitures pour commettre leurs méfaits.

Selon Nancy Fournier, les voleurs ont en effet des techniques de plus en plus évoluées.

C'est sûr que plus que ça va, plus que les voleurs ont raffiné leurs techniques. Ils sont rendus plus sophistiqués, ils utilisent de nouvelles technologies afin de contourner les systèmes de protection , a-t-elle ajouté.

Quelques conseils

Toutefois, même si les méthodes ont évolué, les conseils de base sont toujours de mise.

Premièrement, il est important de toujours verrouiller les portières de nos véhicules, fermer les fenêtres, le toit ouvrant, ne pas laisser aucun objet de valeur à la vue même lorsque votre véhicule est garé à votre domicile. Sinon, c'est d’éviter de laisser vos clés, certificats d'assurance, d'immatriculation dans le véhicule , rappelle Nancy Fournier.

De plus, à la maison, ne laissez pas vos clés près de la porte d'entrée et de préférence les ranger dans un boîtier en métal, surtout si vous avez un véhicule qui est muni d'un système électronique , a-t-elle conclu.

Cet été, le Service de police de Saguenay (SPS) était sorti dans les médias pour demander à la population de ne pas laisser leurs clés dans leur véhicule stationné, alors que 13 vols étaitent survenus en moins d'un mois.