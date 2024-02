Analyser l’impact des changements climatiques sur le fjord à bord d’un brise-glace

Des scientifiques ont quitté jeudi midi le terminal du Port de Saguenay à bord du seul brise-glace canadien dédié à la recherche. Ils mèneront une expédition de 15 jours sur le fjord du Saguenay pour examiner l’impact des changements climatiques sur les glaces.

Dans cette mission-là, on va étudier le rôle de la glace et comment elle se fragmente quand elle s'amincit avec les changements climatiques, sa vulnérabilité face aux vagues, face au fait que son étendue est moins grande , explique Dany Dumont, qui dirige la mission organisée par le Réseau Québec maritime, une organisation participant au développement de la recherche pour des activités maritimes plus durables.

Ouvrir en mode plein écran Dany Dumont est directeur scientifique associé du programme Transformer l’action pour le climat à l’Université du Québéc à Rimouski (UQAR). Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

On essaie de comprendre l'écosystème du Saguenay, son rôle dans le climat, donc on va travailler autant sur la glace que dans la colonne d'eau, sur les sédiments, on va échantillonner à différents endroits , ajoute le chercheur de l'Université du Québéc à Rimouski (UQAR). Des drones sous-marins seront par exemple utilisés pour prendre des images des fonds marins.

Publicité

Les informations récoltées permettront de produire des modèles numériques du climat.

Bateau spécial

Transformé à des fins de recherches en 2002, le brise-glace Amundsen, une propriété de la Garde côtière canadienne, est un navire bien spécial : il contient notamment 22 laboratoires et des espaces de travail.

Il peut ainsi accueillir tous les chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), de l’Université Dalhousie (Nouvelle-Écosse), de l’Université Laval (Québec) et de l’Université Memorial (Terre-Neuve) qui font partie du périple.

On travaille avec plusieurs équipes ensemble de plusieurs institutions. [...] On réunit des gens qui travaillent sous plein d'aspects de l'environnement, que ce soit la physique, la biologie, la géochimie , indique Maude Boissonneault, coordonnatrice des missions scientifiques pour le Réseau Québec maritime.

Ouvrir en mode plein écran L’hiver dernier dans la baie des Ha! Ha!, l'épaisseur de la couche de glace qui recouvre l’étendue d’eau a atteint 39 centimètres (15 pouces), selon les données de Pêches et Océans Canada. Depuis 2013, la moyenne est de soixante-trois centimètres (24 pouces). Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Car l’objectif n’est pas seulement d’étudier les répercussions du réchauffement climatique sur les glaces. En tout, 13 projets de recherche seront menés, dont l’un visera à connaître les conséquences de la navigation commerciale dans les eaux de la rivière Saguenay.

Publicité

On essaie d'aller voir non seulement les impacts qu'il pourrait déjà y avoir. Comme on utilise le fjord, on se doute qu'il y a des impacts à aller regarder. [...] On fait également une base de référence pour voir dans le futur, si on fait une utilisation accrue, est-ce qu'il y aura des changements ou pas? , explique Maude Boissonneault.

Des artistes à bord

Fait intéressant, des artistes naviguent également dans les eaux du fjord pour garantir un œil différent sur les problématiques , selon les mots de Maude Boissonneault. La mission a pour but de briser les silos entre la création et la science. Des vidéos et des images seront d’ailleurs captées et diffusées sur les réseaux sociaux afin de que les internautes puissent participer à l’expérience.

Avec les informations de Roby St-Gelais