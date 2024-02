Les dentistes du Nouveau-Brunswick demandent plus de clarté concernant l'implantation du nouveau Régime canadien de soins dentaires.

Le gouvernement fédéral met le programme en marche par étapes, jusqu’à son plein fonctionnement en 2025.

Les premières personnes âgées de 72 ans et plus qui sont éligibles viennent tout juste de recevoir une lettre de Service Canada, les invitant à s’inscrire au programme.

Des dentistes, pendant ce temps, disent manquer d’information sur ce que les patients doivent payer et sur la manière dont leurs cabinets se feront rembourser.

Publicité

Patients confus

Il va y avoir une confusion au niveau des patients , redoute Paul Blanchard, le directeur exécutif de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick.

Le montant que certains patients devront payer n’est pas clair, dit-il, et l’association a demandé des précisions au fédéral.

Ouvrir en mode plein écran Paul Blanchard est le directeur exécutif de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La Société dentaire, dit-il, supporte fortement l’initiative fédérale pour améliorer la santé bucco-dentaire des Canadiens. C’est le déploiement du régime dentaire qui est imparfait.

On aurait préféré que le plan soit facile d'accès à la population, qu'il soit facile au point de vue de l'administration dans les cliniques dentaires, qu'il puisse coexister avec les assurances privées et les programmes provinciaux , explique Paul Blanchard. Il aurait également souhaité que le coût des traitements soit expliqué aux gens, qu'ils soient en ligne avec les honoraires que les dentistes vont charger .

Le plan dentaire canadien inquiète les dentistes du N.-B..ÉMISSION ICI PREMIÈRE.La matinale. Le plan dentaire canadien inquiète les dentistes du N.-B. ÉMISSION ICI PREMIÈRE La matinale Écouter l’audio (Le plan dentaire canadien inquiète les dentistes du N.-B.. 9 minutes 32 secondes) Durée de 9 minutes 32 secondes 9:32

Pendant ce temps, les résidents téléphonent aux cliniques, qui peinent à leur donner une information exacte. On a eu des gens, des patients qui m'ont demandé si que j'allais participer au programme , déclare Roger Richard, prosthodontiste à Saint-Louis-de-Kent. J'ai des patients qui retardent leur rendez-vous de rappel en attendant que le système soit en marche.

Norma Dubé, présidente par intérim de l'Association francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick, ne croit pas que le fédéral comprend la complexité de la communication avec les citoyens les plus âgés.

Ouvrir en mode plein écran Le programme commence dans une certaine confusion, selon Norma Dubé. Photo : Radio-Canada

Quand ma mère reçoit une enveloppe du gouvernement dans la porte , dit-elle, c'est la panique en général.

Faut pas oublier que bien de nos aînés francophones, chez nous ici au Nouveau-Brunswick ont quand même un problème de littératie. Est-ce que les explications étaient simples? , demande-t-elle. Est-ce que les informations ont été aussi aux familles? Parce que, des fois, les aines eux-mêmes ont de la difficulté à comprendre.

Les gens sont confus. Les aînés sont confus. Apparemment que les pourvoyeurs de services également sont confus.

Bravo au fédéral d'avoir mis le programme en place. Peut-être qu'on ne leur donnerait pas nécessairement un A+ vis-à-vis la communication , observe Mme Dubé.

Publicité

Des dentistes déjà débordés

Paul Blanchard, de la Société dentaire de la province, croit que le régime fédéral pourrait amener de 190 000 à 200 000 patients de plus.

Or, on manque déjà d’assistants dentaires et d’hygiénistes dentaires au Nouveau-Brunswick. Il y a certaines régions, dans le Nord en particulier, où il y a pénurie de dentistes. En plus, 40 % des dentistes dans la province ont 50 ans et plus , ajoute M. Blanchard.

Déjà, au niveau de la capacité, on est un peu démunis , dit-il. On l'a souligné au gouvernement fédéral.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement communique mal les renseignements sur le régime, selon certains. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Mukesh Gupta

Le nouveau Régime canadien de soins dentaires a pour objectif de couvrir notamment les services de prévention, de diagnostic et de chirurgie, y compris les radiographies, les plombages, les traitements de canal et les prothèses.

Alors que l’on commence à déployer la couverture pour les personnes les plus âgées, tous les Canadiens de 18 à 64 ans qui sont admissibles pourront faire partie du régime en 2025.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach, avec des renseignements de Louis-Philippe LeBlanc