L’Alberta est à la traîne en matière de protection du caribou, selon un rapport

L'Alberta a réalisé peu de progrès dans la protection de ses 15 troupeaux de caribous restants : malgré les promesses faites à Ottawa en ce sens, elle n'a pas su protéger l'habitat de ces animaux des perturbations, notamment de l’industrie énergétique.

C’est ce qui ressort d'un rapport (Nouvelle fenêtre) (en anglais) du gouvernement albertain lui-même.

Ce document, publié avec trois ans de retard le 19 janvier, est le premier rapport sur l'accord dit de l'article 11 conclu entre la province et Environnement et Changement climatique Canada.

L'accord de 2020 a été conclu sous la menace d'une intervention du gouvernement fédéral pour protéger l'habitat essentiel des troupeaux, qui sont dans de nombreux cas perturbés par l'exploitation des ressources de leur habitat.

Publicité

Les problèmes pointés dans le rapport vont de la lenteur du nettoyage des lignes sismiques à la croissance continue de l'empreinte industrielle, en passant par l'absence de planification de l'aire de répartition qui permettrait à l'espèce de survivre dans certains des paysages les plus fréquentés du Canada.

Il n'y a pas grand-chose d'encourageant dans les données , critique Phillip Meintzer, de la Société pour la nature et les parcs du Canada.

L'habitat fortement perturbé

Les perturbations humaines ont augmenté dans 23 des 28 sous-aires d’habitat de caribous entre 2018 et 2021, selon le rapport.

La superficie moyenne de l'habitat essentiel qui échappe aux perturbations de l'industrie et des feux de forêt dans une sous-aire d’habitat de caribous dans la province est de 19 %. Or, les lignes directrices fédérales suggèrent qu’elle soit de 65 % pour offrir plus d’autonomie à l’animal.

Sur ces 28 sous-aires d’habitat, 7 ont plus de 10 % de leur superficie plus ou moins protégés. Neuf n'ont aucune protection, tandis que les autres ont environ 3 % de leur superficie qui sont protégés.

La sylviculture, l'exploitation énergétique, l'agriculture, les loisirs et les habitations sont autant d'activités qui grignotent sur l'habitat du caribou.

L'un des principaux objectifs de l'accord conclu avec Ottawa est d'élaborer des plans d'aménagement de l'aire de répartition en indiquant comment les activités peuvent coexister avec le caribou.

Publicité

Quinze plans de gestion devaient être achevés avant la fin de l'année 2025. D’après M. Meintzer, seuls deux ont été achevés à ce jour, et ils n'ont pas encore été mis en œuvre par la législation.

Les lignes directrices relatives aux activités sur l'habitat du caribou qui existent peuvent être modifiées à la demande de l'industrie. Entre octobre 2020 et décembre 2021, Alberta Environment a traité 101 demandes de ce type.

L'une des principales causes de perturbation est la présence de lignes sismiques, qui coupent les forêts et permettent aux prédateurs d'accéder à des bosquets qui seraient autrement difficiles d'accès.

Le rapport indique que l'Alberta compte 250 000 kilomètres de lignes sismiques dans l'aire de répartition du caribou. À la fin de l'année 2021, 138 km avaient été restaurés, tandis que les travaux avaient commencé pour 763 autres kilomètres.

Pendant ce temps, l'activité sur le territoire des caribous se poursuit : en 2020 et 2021, de nouvelles approbations pour la foresterie, l'énergie et d'autres activités industrielles ont couvert plus de 700 km2.

Une population de 2000 têtes

Malgré la pression, les estimations récentes du gouvernement indiquent que le nombre de caribous semble se stabiliser autour de 2000 têtes.

Sur les 15 troupeaux de l'Alberta, 8 d'entre eux se maintiennent, d'après le rapport. L'un d'entre eux serait en diminution. Pour les autres, les choses peuvent aller dans les deux sens.

Le rapport attribue cette situation à l'abattage annuel des loups dans la province, des prédateurs des caribous, effectué par hélicoptère et par empoisonnement à la strychnine. En 2020 et 2021, 824 loups ont été tués.

Mark Boyce, professeur d'écologie à l'Université de l'Alberta, qualifie l'empoisonnement des loups de pratique méprisable , notamment parce qu’elle tue un grand nombre d'animaux sauvages non ciblés.

Il ajoute que les données du rapport montrent aussi que la pratique a endommagé les habitats de la plupart des troupeaux de caribous.

Mark Boyce regrette par ailleurs de constater l'expansion considérable des activités pétrolières et gazières et la poursuite de l'exploitation forestière des parcelles d'habitat restantes dans la région de Little Smoky.

La préservation du caribou est considérée comme l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre, du fait notamment de la sensibilité de cette espèce aux perturbations et de son besoin des mêmes paysages que ceux dont dépendent les humains pour leurs ressources, selon le rapport.

Avec les informations de La Presse canadienne