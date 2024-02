L’interdiction d’utiliser les poêles à bois à Québec sera levée vendredi matin

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a annoncé que l’interdiction mise en place pour l’utilisation des foyers à combustibles solides sera levée dès vendredi matin, si la qualité de l’air ne se dégrade pas.

Si la tendance se maintient, demain, 6h, l’interdiction pour tout ce qui est feu de foyer va être levée. Les données témoignent d'une amélioration de la qualité de l'air , déclare le maire Bruno Marchand, devant les journalistes.

Il s'est aussi dit satisfait de ce premier recours au règlement municipal encadrant l'usage des poêles à bois. Il croit même que la mesure a fait ses preuves dans la mesure où la qualité de l'air ne s'est pas trop détériorée.

On a des indicateurs, et on va continuer à aller chercher des informations, que les citoyens ont bien collaboré et que ça a eu un impact sur la détérioration moins grande que prévu de la qualité de l'air, ce qui est une très bonne nouvelle , se réjouit le maire.

Il admet toutefois que des améliorations devront être apportées sur les façons de communiquer l'information aux résidents. On va évidemment réévaluer le tout pour voir comment on le communique et comment on continue de le faire. C'était une première expérience, on va toujours préférer l'imperfection au néant , soutient le maire.

Plus de détails à venir.