Le gouvernement fédéral envisage de renforcer les sanctions criminelles contre ceux qui volent des voitures, a indiqué le premier ministre Justin Trudeau, jeudi, en ouverture d'un sommet national à Ottawa sur la meilleure façon de lutter contre le fléau du vol d'automobiles.

La hausse du nombre de vols de voitures survenus au cours des dernières années est alarmante , a-t-il déclaré devant cinq de ses ministres, des chefs de police, et des responsables de l'industrie automobile et du secteur de l'assurance notamment.

Le ministre de la Justice, Arif Virani, a lui aussi affirmé qu'il examinera de près le Code criminel, bien que des mesures robustes y sont déjà prévues pour lutter contre les vols de véhicules.

Le gouvernement adoptera des mesures pour interdire l'importation, la vente et l'usage d'appareils de piratage informatique permettant de détecter le signal de clés électroniques qui sont utilisés pour commettre ces crimes, a annoncé le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau lors de l'ouverture du sommet national pour lutter contre le vol de voitures. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les vols de véhicules sont de plus en plus violents , a noté le ministre québécois de la Sécurité publique, François Bonnardel. D'ailleurs, le jour même, une policière de Montréal a été blessée lorsqu'un voleur de voiture a foncé sur elle à bord d'un véhicule.

Et personne n'est à l'abri. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a raconté s'être fait voler son propre véhicule.

Un véhicule est volé chaque cinq minutes au pays, a illustré une dirigeante d'Équité Association, un organisme de prévention de la criminalité et de la fraude en matière d'assurance. Le crime est estimé à 1,2 milliard de dollars chaque année.

Au Québec, il y a eu trois fois plus de cas de vols de véhicules l'an dernier par rapport à 2019, a noté la directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil. Elle a expliqué que le port de Montréal est le lieu de transit privilégié pour l'exportation des véhicules volés en Ontario et au Québec et que la majorité des véhicules volés sont expédiés vers l'Afrique et le Moyen-Orient.

Le président de l'Association des directeurs de police du Québec et vice-président du regroupement des chefs de police du Canada, Pierre Brochet, a demandé au gouvernement fédéral des fonds pour colmater le problème à court terme et rendre le vol de véhicules plus difficile à long terme.

M. Brochet, qui dirige également la police de Laval, a dressé une liste d'enjeux sur lesquels travailler : l'offre et la demande de véhicules volés, le crime organisé impliqué dans ces vols, le travail d'enquête et de renseignement policier, les peines et les libertés sous caution, les capacités technologiques dont les systèmes de repérage et la sécurisation des véhicules par les fabricants.

Il suggère une restructuration de l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'avoir une organisation forte avec un mandat clair .

Le gouvernement fédéral affirme qu'environ 90 000 voitures sont volées chaque année au Canada, ce qui entraîne des coûts d'environ 1 milliard de dollars pour les assurés et les contribuables canadiens. Le vol de voitures implique de plus en plus de groupes du crime organisé et, selon le gouvernement, les produits de ces crimes sont utilisés pour financer d'autres activités illégales.

Mercredi, le gouvernement a débloqué 28 millions de dollars d'argent frais pour aider à lutter contre l'exportation de véhicules volés, après que le l'opposition du Parti conservateur (PCC) eut fait des pressions persistantes pour que le problème soit résolu.