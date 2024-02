Autre perquisition contre le trafic de drogue en Abitibi-Ouest

La Sûreté du Québec a poursuivi sa lutte contre le trafic de stupéfiants mercredi en procédant à une perquisition dans un immeuble à logements de la route 111 Ouest, à La Sarre.

Selon ce que rapporte la SQ, un homme de 65 ans a été arrêté et ensuite libéré.

L'individu devrait revenir devant le tribunal prochainement pour la suite des procédures judiciaires et pourrait faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants, indique la Sûreté du Québec.

Celle-ci souligne que les policiers ont saisi plus d’une centaine de grammes de cocaïne, de l’argent comptant et du matériel servant à la vente de stupéfiants au cours de cette opération.

Rappelons que la SQ avait aussi frappé contre le trafic de drogue en Abitibi-Ouest cinq jours plus tôt (le 2 février), cette fois à Duparquet, en procédant à l'arrestation d'un homme de 57 ans et en saisissant notamment de la cocaïne, des cigarettes de contrebande, du cannabis illicite et de la méthamphétamine.