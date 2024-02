La Loi électorale doit être modifiée, selon Daniel Côté

Le maire de Gaspé souhaite que l'Assemblée nationale change la Loi électorale pour protéger le nombre de circonscriptions dans les régions rurales, et notamment en Gaspésie.

Daniel Côté propose des modifications pour garantir un nombre minimum de députés pour les régions qui font face à des défis démographiques et de vitalité économique.

La Côte-Nord, l'Abitibi et le Nord-du-Québec seront les prochaines. Avoir des statuts d'exception comme les Îles-de-la-Madeleine, ça pourrait être de bon augure pour préserver un petit peu de poids démocratique pour les régions du Québec , avance-t-il.

Dans son rapport préliminaire, la Commission de la représentation électorale proposait notamment de supprimer une des deux circonscriptions gaspésiennes.

Cette proposition avait provoqué un tollé dans la région. C'est un déni démocratique , soutient le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle carte électorale proposée par la Commission de la représentation électorale dans son rapport préliminaire. Photo : Radio-Canada

D'ailleurs, la nouvelle carte électorale du Québec devrait être prête pour les élections générales de 2026. Les élus se sont abstenus de recourir au seul moyen qui leur aurait permis de retarder le processus.

On s'attendait évidemment à ce que tout le processus s'étale sur beaucoup plus longtemps que ça. C'était une question de gagner du temps, de laisser les choses se faire et de se donner du temps aussi pour modifier la Loi électorale , explique-t-il.

De son côté, Méganne Perry Mélançon, porte-parole nationale du Parti québécois et ancienne députée de Gaspé, appuie aussi une révision de la Loi électorale pour y inclure un statut spécial pour les régions comme la Gaspésie, un statut semblable à celui des que possède la circonscription des Îles-de-la-Madeleine.

Je pense qu'il faut regarder, réfléchir à la Loi électorale qui n'a pas été vraiment révisée depuis plusieurs décennies , explique l’ancienne élue.

Selon elle, il faut protéger le poids des régions rurales et s'assurer que la délimitation des circonscriptions ne se fasse pas à partir d’un simple calcul mathématique.

Audiences en commission parlementaire

La Commission de la représentation électorale a été convoquée en commission parlementaire la semaine prochaine.

Les députés de Gaspé et de Bonaventure, Stéphane Sainte-Croix et Catherine Blouin, ont refusé nos demandes d'entrevue, mais ont confirmé leur participation.

Le porte-parole du député de Gaspé a indiqué que celui-ci allait réserver ses commentaires pour la commission parlementaire.

De son côté, la députée de Bonaventure a indiqué par écrit qu’elle y fera valoir les raisons pour lesquelles la disparition d'un comté est inacceptable .

Lors de sa visite en Gaspésie l'automne dernier, François Legault avait indiqué que la grandeur du territoire gaspésien justifiait un statut d'exception.

Sa position était la même que la nôtre, c'est-à-dire qu'il faut maintenir les deux circonscriptions de la Gaspésie. Alors j'ai bien hâte de voir jusqu'où le gouvernement ira dans cet engagement qui a été pris sur le terrain par le premier ministre lui-même , rappelle Méganne Perry Mélançon.

Le cabinet de François Legault n’a pas répondu à notre demande de commentaire.