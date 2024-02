Les contributions des soldats noirs qui ont servi pendant les guerres mondiales et de ceux qui sont actuellement en service dans l'armée canadienne sont célébrées dans une exposition aux Musées militaires de Calgary.

Déployé en mission à Chypre, en Bosnie et en Allemagne, Oral Virtue, originaire de la Jamaïque, a servi 20 ans dans l’armée canadienne aux services des chevaux de Lord Strathcona et du Régiment de cavalerie 8th Canadian Hussars.

Ce vétéran de l’armée déclare que c'est sa passion pour les avions qui l'a poussé à s'engager dans l'armée.

Pour faire face aux routines de l’armée, M. Virtue affirme que lui et tous les hommes noirs qui sont actuellement en service ou qui y entreront dans les années à venir pensent à leurs prédécesseurs qui leur ont tracé le chemin, comme Mark Hooks et ses frères, Robert Burt et John Musselman, qui ont servi lors des deux guerres mondiales.

Ce sont des gens qui sont sortis de leur zone de confort pour défendre les objectifs du Canada. Ils sont allés affronter le danger sans savoir ce qu'il en résulterait , confie-t-il.

Oral Virtue, un vétéran de l'armée canadienne, a servi dans l'armée pendant 20 ans.

Conférencier invité à l'exposition du musée, M. Virtue estime que le Canada a finalement creusé très profondément dans ses coffres-forts et montre la valeur de chacun , en célébrant la contribution des soldats noirs. Il fut un temps, les hommes noirs n'étaient pas autorisés à s'engager dans l'armée en raison de la couleur de leur peau, dit-il, mais cette période est heureusement révolue selon lui.

L'exposition sur le Mois de l'Histoire des Noirs est présentée jusqu'au 29 février.

Tous ceux qui étaient autrefois considérés comme des immigrants ont retroussé leurs manches et se sont présentés pour contribuer à la société canadienne , souligne M. Virtue.

C'est admirable , conclut-il.

L’engagement des nouveaux Canadiens

C’est le cas d'Aniekan Udofia. Née à Calabar, une ville maritime du sud du Nigeria, Mme Udofia a immigré au Canada en 2007. Citoyenne canadienne aujourd’hui, Mme Udofia dit qu’elle représente la nouvelle génération qui cherche à servir son nouveau pays. Je suis un exemple parfait , dit-elle.

«Je me suis dit que des gens qui m'ont précédée ont rendu cela possible et que c'est à mon tour de chausser les bottes et de servir», souligne Aniekan Udofia.

Dès son arrivée, il y a 17 ans, Mme Udofia a réalisé que les services humanitaires et communautaires étaient très importants au Canada et ils lui ont présenté une occasion de s'intégrer dans son nouveau pays.

Je me suis dit que des gens qui m'ont précédée ont rendu cela possible et que c’est à mon tour de chausser les bottes et de servir , souligne-t-elle.

Je ne me suis pas contentée de me dire : "Oh, il y a 90 % de Caucasiens là-dedans", comme si cela allait m’empêcher de réussir. Non, je suis allée de l'avant , explique-t-elle.

Sous-lieutenante de la Marine royale du Canada, Mme Udofia affirme qu'il fut un temps où les personnes noires n'étaient pas autorisées à faire partie du service. Pour encourager les jeunes noirs à envisager une carrière dans l’armée, elle précise que cette époque de ségrégation et de racisme n’existe plus depuis longtemps dans la profession.

Une histoire de courage et de bravoure

La diversité dans l’armée canadienne est importante pour représenter la société actuelle, selon le conservateur du musée, Allan Ross, mais elle n’a pas toujours été présente. Les Noirs se sont vu refuser le recrutement dans l'armée parce que les guerres des années 1900 étaient considérées comme des guerres de Blancs .

Les Noirs se sont vu refuser le recrutement dans l'armée parce que les guerres des années 1900 étaient considérées comme «des guerres de Blancs», selon Allan Ross.

Au moment où les soldats noirs ont pu s’engager dans l'armée, M. Ross estime que leurs contributions étaient pleines de bravoure et de courage.

Prenons l’exemple du soldat Robert Gilbert, qui a servi à la crête de Vimy , souligne M. Ross.

M. Gilbert a pris d'assaut les lignes allemandes armées de revolvers, de pinces coupantes et de quelques grenades. Il a capturé plusieurs soldats allemands , explique-t-il.

Au moment où les soldats noirs ont été autorisés à s'engager dans l'armée, leurs contributions étaient celles de courage et de bravoure, souligne le conservateur du musée, Allan Ross.