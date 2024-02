BAnQ acquiert les archives du pianiste André Gagnon

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a annoncé jeudi avoir acquis les archives du compositeur, pianiste et chef d'orchestre André Gagnon, qui s'est éteint en 2020.

Les documents d'archives, qui s’étalent de 1940 à 2017, comprennent plusieurs partitions, dont celle de l'une de ses pièces les plus connues, Wow. On y trouve également des carnets de notes et des lettres.

Les archives comprennent par ailleurs 1000 photos, ainsi que 200 cassettes vidéo. BAnQ indique que la plupart des documents sont maintenant accessibles aux personnes qui visitent la bibliothèque.

La carrière d'André Gagnon s'est échelonnée sur sept décennies et l'a amené à porter plusieurs chapeaux : orchestrateur, arrangeur, compositeur, interprète et réalisateur. Il a composé pour le théâtre, l'opéra, le cinéma et la télévision. André Gagnon a connu un rayonnement international, s'illustrant notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Grèce et au Japon.

Ses archives constituent un legs majeur pour la mémoire du Québec, un véritable trésor , a souligné dans un communiqué la présidente et directrice générale de BAnQ , Marie Grégoire.