Financé par Québec et Ottawa, Taiga Motors met à pied 15 % de ses employés

L'entreprise québécoise Taiga Motors, financée par de l'argent public, a mis à pied une quarantaine de ses 300 employés sans l'annoncer publiquement, le mois dernier, a appris Radio-Canada. La compagnie, qui a une usine à Montréal, ne donne plus de nouvelles de son projet de deuxième usine à Shawinigan.

Dans une note interne adressée aux travailleurs touchés, que nous avons obtenue, l'entreprise leur explique qu'il s'agit de mises à pied temporaires : Notre intention est de rappeler les employés concernés le plus tôt possible, mais la mise à pied pourrait durer six mois.

Plusieurs employés touchés ont déjà trouvé du travail ailleurs, car rien ne leur garantit d'être réintégrés dans les prochains mois. Ce sont surtout des seniors qui ont été mis à pied , raconte un des employés concernés, qui a demandé à ce qu'on taise son identité. Il y a un manque de trésorerie.

Taiga Motors a pourtant reçu 70 millions de dollars de prêts des gouvernements provincial et fédéral depuis 2021.

En juillet 2021, Québec et Ottawa affirmaient dans un communiqué que leur investissement allait permettre de créer au moins 370 emplois bien rémunérés à Montréal et Shawinigan, d'ici la fin de l'année 2023 .

Avec les compressions, le niveau des emplois se situe plutôt autour de 270 et on attend toujours le projet de Shawinigan.

Le cours de l'action de Taiga Motors, depuis 2021.

Le leader mondial de la construction de véhicules électriques hors route, inscrit en bourse depuis 2021, a refusé de confirmer les mises à pied, malgré les demandes répétées de Radio-Canada.

Le service des communications de l'entreprise nous a renvoyé à une agence de relations publiques, Nata PR, qui nous a annoncé, après cinq jours d'attente, que son client ne souhaite pas se prononcer sur les points demandés .

La motomarine électrique Taiga Orca Performance.

L'an dernier, Taiga Motors a lancé la motomarine électrique Orca et la motoneige Nomad. En janvier, au même moment où elle procédait aux mises à pied, la compagnie annonçait étendre ses activités avec de la distribution de motomarines en Amérique du Sud.

Il y a beaucoup de potentiel, mais d'après moi, ce n'est pas parti dans la bonne direction , témoigne un ancien employé.

Dans la note interne, on lit qu' au cours des deux dernières années, Taiga a travaillé fort afin de rapidement mettre à niveau ses opérations et ce, dans un environnement financier difficile .

Bien que nous ayons fait des progrès significatifs en concentrant nos ressources sur les points critiques et en retardant certains autres, il est devenu nécessaire de réduire nos coûts afin de protéger notre viabilité à long terme.

Les véhicules électriques hors routes sont fabriqués dans l'usine de l'arrondissement LaSalle, à Montréal. Ils sont principalement vendus au Canada et aux États-Unis.

Fin 2023, Taiga Motors annonçait avoir doublé sa production et avoir des revenus en croissance, sans toutefois engendrer de profit. Sa perte nette était de 20 millions de dollars au troisième trimestre.

L'annonce de la participation financière de Québec et d'Ottawa dans la construction de l'usine Taiga Motors à Shawinigan a eu lieu en juillet 2021, en présence de plusieurs politiciens.

Shawinigan attend toujours une usine et s'interroge

À deux reprises, des politiciens sont venus annoncer à Shawinigan la construction d'une usine de Taiga Motors. Mais la municipalité attend toujours la première pelletée de terre.

La Ville a déjà engagé près de deux millions de dollars pour la préparation du terrain réservé par l'entreprise, notamment pour connecter le réseau d'aqueduc.

La Société de développement de Shawinigan devait aussi contribuer à hauteur de 10 millions de dollars pour la construction, mais le projet n'étant pas encore réalisé, l'argent n'a pas été décaissé.

Maquette du projet d'usine qui devait ouvrir ses portes en 2022, à Shawinigan, mais dont la construction n'a toujours pas débuté.

Taiga Motors a été fondée en 2015 par trois étudiants en génie mécanique et électrique de l’Université McGill. C'est dans un incubateur mis en place par la Ville de Shawinigan que la jeune pousse s'est développée.

On a déployé beaucoup d’énergie pour ce projet, raconte le maire Michel Angers. On croit que c’est la voie de l’avenir. Mais il déchante de plus en plus.

On y croit toujours aux motoneiges et motomarines électriques, mais il y a des limites à attendre.

Le maire n'a plus de contacts avec les dirigeants de l'entreprise. Les mises à pied n'augurent rien de bon , dit-il, informé par Radio-Canada.

On est encore très loin de la capacité de production annuelle de 80 000 unités annoncée, à l'époque, pour 2025. L'an dernier, Taiga Motors a produit un peu de plus de 1000 véhicules.

Les investisseurs publics ne commentent pas le contexte mises à pied.

Réactions prudentes des partenaires publics

Bien que des mises à pied ne soient jamais réjouissantes, en tant que partenaire investisseur, Investissement Québec se garde de commenter les décisions qui relèvent des opérations de ses entreprises en portefeuille , nous écrit la société d'État.

Notre mandat consiste à appuyer les entreprises prometteuses, notamment dans des secteurs clés de notre économie comme les technologies propres, afin de propulser leur croissance et, ce faisant, favoriser notre développement économique et notre prospérité collective : c’est dans cette perspective que nous avons appuyé l’entreprise Taiga , ajoute le porte-parole d'Investissement Québec, Mathieu Rouy.

De son côté, Exportation et Développement Canada n'a pas souhaité réagir et nous a renvoyé vers Taiga Motors.

« Laxisme » avec l'argent public, selon une experte

Il est assez surprenant que l'entreprise financée par l'État fasse des mises à pied, selon la professeure titulaire au département des sciences comptables à l’ UQAM, Saidatou Dicko. En principe, quand le gouvernement met de l’argent dans une entreprise privée, il y a une contrepartie qui est attendue.

Ouvrir en mode plein écran Saidatou Dicko est professeure de sciences comptables à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Photo : Radio-Canada / Capture d'écran, Radio-Canada

Je trouve qu’il y a du laxisme quand on met de l’argent public , dit-elle.

Ça devrait envoyer un message au gouvernement que, peut-être, il faudrait faire un minimum d’analyse financière poussée avant de mettre de l’argent dans certains investissements.

Selon elle, il faut toujours être prudent , malgré l'euphorie autour de la filière batteries et le transport électrique, même si c'est prometteur .

La professeure cite en exemple l'effondrement des cryptomonnaieset de la compagnie Celcius Network, dans laquelle avait investi la Caisse de dépôts et placements du Québec.

Avec la collaboration de Romain Schué et de Daniel Leblanc