C’est jeudi qu’ont pris fin les plaidoiries concernant la protection de l’identité de plusieurs des témoins au procès d'ArcelorMittal pour négligence criminelle causant des lésions. La requête du ministère public demandant une ordonnance de non-publication a été vivement débattue par les avocats de la défense et des médias.

Mercredi, l’avocat du ministère public, Me Claude Girard, a plaidé en faveur de deux requêtes qui garantissent la protection de l'identité des témoins grâce à une ordonnance de non-publication.

Selon la poursuite, plusieurs des 39 témoins ont exprimé des craintes quant à leurs témoignages, jugeant que si leur identité était révélée, leur relation avec leur employeur, ArcelorMittal, pourrait être affectée et qu’ils pourraient même être victimes de représailles.

Les arguments qu'on a soumis ce matin visent à protéger l’ensemble des témoins qui sont pour la plupart des employés d'ArcelorMittal, l’accusé.

Les avocats de la défense contestent la requête de la Couronne afin de protéger l'identité des personnes qui viendront témoigner devant la cour. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Jeudi, c’était au tour des avocats de la défense et des médias, Me Michel Massicotte et Me Christian Leblanc respectivement, de contre-argumenter.

Les deux soutiennent que le DPCP manquait de preuves pour justifier l’imposition d’une ordonnance de non-publication et que l’application d’une décision dans ce sens viendrait restreindre la liberté du public à l’information.

Selon les avocats, la poursuite n’a pas prouvé que révéler l'identité des témoins leur causerait un préjudice. La gravité de ce préjudice éventuel était d'ailleurs au cœur des débats des trois parties.

La juge Vicky Lapierre a pris la question de la protection de l'identité des témoins en délibéré et doit rendre sa décision le 19 février prochain.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie et d'Alban Normandin