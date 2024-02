Le projet de l’îlot Sainte-Agnès, qui prévoit la construction de 215 logements en deux phases sur le site de l’ancienne église Sainte-Agnès à Rimouski, est repoussé pour la deuxième année de suite. Les promoteurs expliquent cette décision par des conditions de financement difficiles.

L’imposant projet immobilier évalué à environ 50 millions de dollars avait d’abord été repoussé l'an dernier pour des raisons économiques. Les promoteurs du projet, les groupes Dionne et Tanguay, avaient alors annoncé une livraison en juillet 2025.

Le contexte économique ne s’est toutefois pas suffisamment amélioré pour remplir cet objectif, selon le président du Groupe Immobilier Tanguay, Alexandre Tanguay. On est toujours dans la même situation. On est vraiment en attente d’amélioration des modalités financières et de l’économie en général pour nous permettre de pousser ce projet-là de manière très sécuritaire , explique-t-il.

C’est excessivement risqué financièrement. On se doit d’être patient dans ce projet-là.

M. Tanguay montre du doigt les taux d’intérêt qui ont explosé, selon lui. Un projet de 50 millions de dollars, il y a quelques années, pouvait demander une mise de fonds de plus ou moins 10 %. Aujourd’hui, on parle de mise de fonds de 30 à 35 % , explique-t-il.

Le promoteur ne peut pas non plus donner de date précise pour le début des travaux de construction. Il assure toutefois que le projet ira de l’avant. C’est un projet qui nous tient à cœur. On sait à quel point la population de Rimouski en a besoin présentement , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran L'église Sainte-Agnès a été démolie afin de faire place à ce projet. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

C’est une mauvaise nouvelle pour Rimouski.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, dit comprendre la décision des promoteurs. C’est évident qu’on est déçu parce qu’on a vraiment besoin de ces unités-là, surtout que 15 % [de ces unités] étaient supposés être abordables. Il y avait un premier report l’an passé et force est d’admettre que les conditions économiques n’ont pas beaucoup changé depuis ce temps-là , note-t-il.

M. Caron ajoute que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec étudient actuellement la question. Il y a des initiatives qui sont prises, à savoir si par exemple la Caisse de dépôt et placement du Québec ou la Société canadienne d’hypothèque et de logement devraient fournir des prêts plus abordables aux constructeurs , explique-t-il.

C’est présentement discuté et je pense que ce sont des pistes de solutions qui sont prometteuses , renchérit-il.

Par ailleurs, la semaine dernière, la Société Angus a annoncé vouloir construire 500 logements au centre-ville de Rimouski, tout près du site de l'ancienne église de Sainte-Agnès. Si le projet va de l'avant, cinq immeubles en hauteur verront le jour sur les terrains de l'ancien centre commercial Cooprix et de l'ancien garage municipal.

D'après les informations de Lisa-Marie Bélanger.