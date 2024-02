Une nouvelle clinique pour les jeunes ouvrira à Québec

Une deuxième ressource pour les jeunes de 12 à 25 ans sera lancée à Québec, cette fois-ci dans la couronne nord de la ville. La clinique Aire ouverte vise à leur faciliter l'accès aux services d'aide en santé mentale, physique et sexuelle.

Alors que le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, était de passage à la clinique Aire ouverte en Basse-Ville de Québec pour l’inaugurer officiellement. Il a également annoncé qu’un autre point de service allait ouvrir à l’automne 2024.

De gauche à droite, Jonatan Julien, ministre responsable de la Capitale-Nationale, Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, Amélie Morin, adjointe à la direction au CIUSSS de la Capitale-Nationale et Guy Thibodeau, président- directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

On a choisi la couronne nord, car c’est là qu’on a une population jeune en très grand nombre , a ensuite précisé Amélie Morin, adjointe à la direction au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Si les détails du projet n’ont pas été divulgués, elle a mentionné que le local serait situé sur la rue Racine.

Le financement à la Capitale-Nationale pour les deux sites est de 2 449 500 dollars annuellement , a aussi ajouté le service de communications du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Répondre à des centaines de jeunes

Six cents jeunes, de 12 à 25 ans, ont fréquenté la clinique Aire ouverte, située en Basse-Ville de Québec, depuis son ouverture à l'été 2022. Depuis le début des activités, les professionnels ont offert plus de 2000 rendez-vous en santé physique et en santé mentale.

L'Aire ouverte de Québec a aussi une unité mobile avec un véhicule aux couleurs d'Aire ouverte, ce qui permet d'aller à la rencontre des jeunes sur le territoire.

C’est les professionnels qui accueillent les jeunes à l'entrée, on travaille avec le rythme du jeune , explique l’infirmier clinicien, Keven Lavoie, qui travaille à la clinique en Basse-Ville. La grosse différence c'est l'accueil et comment on va faire les soins.

Des accompagnements personnalisés sont proposés et les intervenants répondent aussi aux questions des jeunes sur la santé sexuelle.

Un jeune peut venir au sans rendez-vous directement sur place et on va l’accueillir des fois il a entendu parler de nous, mais il peut nous appeler il peut aller sur notre site web pour prendre rendez-vous , ajoute Keven Lavoie.

Rose-Marie Gaudreau, éducatrice en service de garde, a fréquenté le service Aire Ouverte dans la dernière année.

J'étais épuisée j'avais de la difficulté avec l'anxiété, j'ai essayé une ligne de suicide au Québec, ils m'ont conseillé de venir ici parce que je savais plus quoi faire , reconnaît la jeune femme qui ne trouvait pas l’aide qu’elle souhaitait dans le réseau de la santé traditionnel.

Rose-Marie Gaudreau, éducatrice en service de garde, a fréquenté le service Aire Ouverte dans la dernière année.

Ce service a changé la vie de Rose-Marie Gaudreau. Ça a changé ma perspective sur moi-même, sur mes émotions, sur ma santé en général, je trouve que c'est assez incroyable comme changement , témoigne-t-elle à Radio-Canada.

Baisser les listes d’attente

Le projet Aire Ouverte a démarré en 2018 par des projets de démonstration au CISSS de Laval, au CISSS de la Côte-Nord et au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, selon le ministre Carmant. À ce jour, 32 sites, principaux et satellites, sont ouverts.

Lionel Carmant a insisté sur l’importance des cliniques Aire ouverte pour l’accès à des services. Je le vois, car nos listes d'attente ont diminué de plus de 30 % dans la dernière année.

Le ministre des Services sociaux du Québec, Lionel Carmant. (Photo d'archives)

Pour l'année 2022-2023, plus de 5 000 jeunes ont reçu des services d'Aire Ouverte, pour près de 20 000 interventions au total, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour l’année en cours (2023-2024), en date du 2 décembre 2023, ce sont 5 648 jeunes distincts qui ont reçu des services pour 20 347 interventions au total, une nette progression sur les données de l’année précédente à pareille date , précise également le ministère par courriel.

