Edmundston veut réaménager l’un de ses plus grands parcs

La ville d'Edmundston souhaite réaménager l'un de ses plus grands parcs celui du Petit-Sault. Pour l'instant, un plan directeur a été dévoilé et quelques priorités sont déjà mises en place.

Les infrastructures de l'ancien parc de rouli-roulant, par exemple, qui ne sont plus utilisées depuis l’installation de nouveaux équipements. Ils devraient être remplacés par un sentier de marche.

Un des concepts importants, c'est d'essayer de donner accès à la nature aux gens qui vivent près du centre-ville , explique le coordonnateur aux espaces verts de la municipalité, Daniel Gautreau.

En plus de l’espace où se trouvait l’ancien parc de rouli-roulant, le coordonnateur aux espaces verts explique que la piscine communautaire fait partie de leurs priorités.

Elle est fréquemment utilisée lors de la saison estivale, mais elle se fait vieillissante, car elle a plus de soixante ans. Selon le plan directeur, la piscine pourrait déménager à un autre endroit du parc.

La piscine communautaire a plus d'une soixantaine d'années.

La prochaine étape du réaménagement du parc du Petit-Sault est de faire une étude de faisabilité pour la piscine communautaire.

La ville a pensé que ça serait important que nous ayons un plan directeur qui nous permet justement de voir l'ensemble du parc et qu'on puisse être stratégiques dans les investissements dans le futur pour s'assurer que ça continue à répondre à la société , indique Daniel Gautreau.

Le réaménagement de la piscine communautaire est l'une des plus grandes priorités pour la ville d'Edmundston.

C'est le plus grand et le plus populaire de nos parcs dans la ville d'Edmundston.