Rakhi Pancholi se lance dans la course à la chefferie du NPD de l’Alberta

C'est au tour de Rakhi Pancholi de vouloir remplacer Rachel Notley à la tête du Nouveau Parti démocratique (NPD) albertain. La députée d'Edmonton-Whitemud est la deuxième candidate à avoir mis en branle sa campagne.

Elle en a fait l'annonce dans une vidéo publiée sur la plateforme X jeudi matin.

Contre une taxe carbone pour les consommateurs

La députée se positionne contre une taxe carbone pour les consommateurs, mais elle souhaite conserver la partie pour les industriels.

Je ne dis pas que la taxation sur le carbone en général est problématique; je crois que nous avons vu sa valeur , a-t-elle dit.

Elle a précisé sa position en indiquant qu’une grande majorité d’Albertains sont opposés à la taxe carbone.

Selon elle, la population albertaine est déterminée à prendre des mesures pour combattre les changements climatiques, mais la taxe carbone pour les consommateurs n’est pas l'unique manière d’y arriver.

Lundi dernier, la candidate Kathleen Ganley n'avait pas voulu se prononcer sur la question.

L’Alberta fait partie des provinces où les résidents ont droit aux remises qui visent à aider financièrement les familles ayant payé le prix de la pollution fédéral qui incite à utiliser moins de carburant. Le remboursement est automatique pour toute personne ayant produit une déclaration de revenus.

Travailler avec le fédéral au lieu de le combattre

Rakhi Pancholi a aussi critiqué l'approche idéologique du Parti conservateur uni, stipulant que si elle était cheffe, les politiques du NPD seraient plus pragmatiques et moins absorbées dans une approche combative.

Le gouvernement actuel cherche à se battre avec le gouvernement fédéral et aussi avec les autres Canadiens , a-t-elle indiqué, faisant référence entre autres au projet de pension albertain.

De plus, elle n’estime pas que le fait d’être une candidate de la capitale albertaine nuise à ses chances de prendre les rênes du NPD . L’important, à son avis, c'est de s’assurer d’écouter les doléances des Albertains, peu importe où ils se trouvent.

Je ne crois pas que nous ayons perdu la dernière élection en raison de l’adresse postale de la cheffe.

Mme Pancholi avance que pour que les néo-démocrates gagnent les prochaines élections, ils doivent démontrer aux Albertains que le parti reflète leurs valeurs et leurs priorités : Je crois que c’est quelque chose que je peux faire.

Nous devons être un parti ouvert pour montrer à un plus grand nombre d’Albertains que leurs points de vue et les choses qui leur tiennent à cœur sont aussi des éléments qui nous tiennent à cœur , a-t-elle expliqué en entrevue.

D’autres candidats prochainement?

Pour l’instant, les députés Rhiannon Hoyle et Marie Renaud ainsi que Nagwan Al-Guneid ont montré ouvertement leur appui à Mme Pancholi. On peut aussi apercevoir Janis Irwin dans la vidéo de lancement de campagne de la députée.

Rakhi Pancholi est députée d’Edmonton-Whitemud depuis 2019. Avant de se lancer en politique, elle a notamment été avocate pour la firme Bay Street.

La députée et son équipe participeront ce soir à un événement sur le Mois de l'histoire des Noirs, à Calgary.

On s'attend à ce que d'autres candidats, comme les députés David Shepherd et Sarah Hoffman, rejoignent officiellement dans les prochains jours la course à la chefferie.

Même l'ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi, est pressenti pour présenter sa candidature.

La prochaine cheffe ou le prochain chef sera connu le 22 juin prochain.