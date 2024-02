Surdoses : Belleville déclare l’état d’urgence

Il y a eu 17 surdoses depuis mardi matin à Belleville, dans le sud-est de l’Ontario, et la Ville déclare l’état d’urgence. C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué de la municipalité publié jeudi matin.

Une déclaration d'urgence constitue une demande d'aide auprès des gouvernements provincial et fédéral et relève de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence , y précise-t-on.

La vague de surdoses de mardi s'est produite le long de la rue Bridge Est, autour de l'église où un centre d'accueil géré par la Société John Howard de Belleville offre de la nourriture, des douches et un service de lavoir aux sans-abri et autres résidents vulnérables.

Selon J. J. Cormier, directrice générale de l'organisme, ces événements ont eu un impact énorme sur les personnes qui dépendent du centre et y travaillent.

Selon Mme Cormier, certaines personnes victimes de surdose se sont écroulées d’un coup.

Ouvrir en mode plein écran J. J. Cormier est la directrice générale de la Société John Howard de Belleville. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC

Il y avait cinq personnes qui étaient dehors, marchant sur le trottoir, et toutes les cinq se sont effondrées exactement au même moment , a déclaré Mme Cormier.

Publicité

Celle-ci a ajouté que la situation était grave. D’autres intervenants se sont aussi dits traumatisés par les événements des derniers jours.

De plus, s’il s’agit vraisemblablement de surdoses, leur cause est inconnue pour le moment, ont expliqué des spécialistes.

De son côté, le gouvernement de l’Ontario a déjà réagi à la déclaration de la Ville et rappelle qu’un fonds existe déjà pour la lutte contre les surdoses.

Notre famille

Mme Cormier s’est dite attristée par la crise. Il aurait voulu en faire plus pour les gens affectés. Ces personnes sont notre famille et nous sommes leur famille.

Publicité

Mike Juby, lui, se trouvait à l'extérieur de l'église Bridge Street United, mardi après-midi. Il a décrit une scène chaotique. Il y avait des ambulances partout, des ambulanciers chargeaient les gens sur des civières et les emmenaient à l'hôpital.

C'était affreux , a déclaré M. Juby. Ce sont tous mes amis. Je les connais tous. C'est très dur.

À un moment donné, les policiers ont fermé un tronçon de route et ont demandé aux résidents d'éviter de se rendre au centre-ville, décrivant la situation comme une urgence surdose . Aucune des surdoses ne s'est avérée mortelle.

Ouvrir en mode plein écran Mike Juby affirme qu'il connait personnellement certaines des personnes qui ont fait une surdose dans le centre-ville de Belleville, en Ontario, au début de la semaine. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC

M. Juby a déclaré que voir autant de personnes qu'il connaît faire une surdose en même temps était frustrant et effrayant.

C'est décevant. Ça fait mal , a-t-il déclaré. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'espère que ça va s'arrêter.

La cause n'est pas connue

Mercredi, une conférence de presse a réuni des responsables des services d'urgence, de la Ville et de la santé publique.

Récemment, les travailleurs de la réduction des risques à Ottawa et à Toronto ont découvert des tranquillisants pour animaux dans des drogues vendues dans le rue. Or, le médecin hygiéniste du centre de santé publique Hastings Prince Edward a déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer exactement la cause de la montée en flèche des surdoses à Belleville.

Il est trop tôt, pour cet événement particulier, pour savoir exactement ce qui pourrait se trouver dans ces drogues et qui pourrait avoir ces effets particuliers, mais cela fait partie d'une tendance générale qui affecte gravement la communauté , a déclaré le Dr Ethan Toumishey.

Le médecin a ajouté que si le nombre de cas était particulièrement élevé cette semaine, le problème n'est pas nouveau.

Il rappelle que les dirigeants de Belleville ont tenu une conférence de presse similaire en novembre. On continue à tirer la sonnette d'alarme, mais [...] elle retentit depuis un certain temps déjà , a déclaré le Dr Toumishey.

Mardi, le maire Neil Ellis a déclaré que la Ville était confrontée à un très grave problème de drogue, de toxicomanie et de santé mentale .

Lui et le chef de la police Mike Callaghan ont déclaré que le problème est trop important pour que Belleville s'y attaque seule et ont appelé le gouvernement provincial à l'aide.

Nous avons besoin de fonds, [...] de ressources humaines, de ressources en capital pour faire face à ce problème , a déclaré M. Ellis.

État d'urgence

Jeudi matin, le maire a déclaré l'état d'urgence.

Dans une entrevue accordée à CBC News, M. Ellis a déclaré que les services d'urgence et les hôpitaux de la ville sont actuellement à pleine capacité .

Lorsque vous avez autant [de surdoses] que nous l'avons fait au cours des dernières 24 heures, il ne semble pas y avoir de fin , a-t-il déclaré.

Il est temps pour nous d'agir ou d'élaborer un plan, mais ce sont les trois niveaux de gouvernement qui vont devoir le faire.

Moins d'une heure avant cette déclaration, un porte-parole de la ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones, a envoyé à CBC une déclaration qui fait référence au plan de santé mentale et de lutte contre les dépendances de la province, intitulé Vers le mieux-être, d'une valeur de 3,8 milliards de dollars.

Le porte-parole a déclaré que les investissements spécifiques à Belleville comprennent près de 35 millions de dollars pour les organisations de santé mentale et de toxicomanie et près de 2 millions de dollars pour jumeler les travailleurs de la santé avec les policiers lors d'appels de détresse.

Avec les informations de Dan Taekema de CBC