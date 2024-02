Les fournisseurs miniers du Nord de l'Ontario se sont réunis jeudi à Sudbury pour voir ensemble des occasions pour augmenter leurs capacités d'exportation en tirant parti des technologies émergentes, comme l’intelligence artificielle.

Les échanges se sont concentrés sur les tendances des marchés nationaux et internationaux du secteur minier.

L'événement visait à aider les entreprises de services et d'approvisionnement miniers à expédier leurs produits sur d’autres marchés en dehors de la province et du pays, mais également à projeter le secteur minier dans l’avenir.

Il est important d'avoir des forums comme celui-ci pour parler de l'avenir de l'exploitation minière. Dans l'industrie minière, il se passe tellement de choses en ce moment en termes d'importance des minéraux essentiels pour notre transition énergétique verte , souligne Amber Mac, animatrice de balados et largement reconnue comme une experte en technologie.

Amber Mac affirme que c'est important d'avoir des forums comme celui tenu à Sudbury pour parler de l'avenir de l'exploitation minière.

Les participants au forum, la plupart venant du Nord de l’Ontario, ont échangé avec des acteurs du domaine minier représentant certains pays de l’Amérique du Sud et d’autres provinces du Canada.

Mon entreprise a des clients au Mexique et au Brésil. Je me suis informée sur les industries minières dans ces pays, j’ai eu plus d'informations sur l’avenir des industries minières, ici au Canada et ailleurs , partage Céline Tellier, chargée du marketing à la compagnie The Walden Group.

La nouvelle technologie est essentielle

Marla Tremblay, directrice générale de Mine Connect et co-présidente du forum de Sudbury, affirme que la technologie est importante dans le secteur minier pour la sécurité et la santé.

Également, avec le manque de main-d'œuvre qui frappe différents secteurs, la technologie peut répondre à ce besoin, selon elle.

On peut intégrer des technologies qui peuvent remplacer les travailleurs aux postes pour lesquels on a des difficultés à trouver des gens.

Amber Mac croit aussi que l’une des choses que tous les secteurs tentent de comprendre à l’heure actuelle est de savoir comment profiter de l’intelligence artificielle et la rendre pertinente et utile au sein des entreprises minières .

C'est l’occasion aujourd’hui d’amener tout le monde à parler de ces opportunités des technologies émergentes, dont l’intelligence artificielle , ajoute-t-elle.

Le NSS Canada (Northern Survey Supply) de Sudbury a compris l’importance de la technologie depuis bien longtemps et explore des opportunités au Mexique.

Nous avons développé un logiciel qui se transforme actuellement sur le marché mexicain , déclare son PDG, Bruno Lalonde.

Bruno Lalonde fait savoir que sa compagnie exporte ses services aux compagnies mexicaines.

Il se félicite que sa compagnie commence à acquérir une plus grande part du marché mondial.

Pour la prospérité de l’industrie minière dans l’avenir, Amber Mac estime qu’il faut aussi attirer des travailleurs plus jeunes dans le secteur.