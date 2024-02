Mégaprojet éolien de la Côte-de-Beaupré : les élus y voient une opportunité

Au lendemain du début des consultations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour le projet éolien de 400 MW de la Seigneurie de Beaupré, les maires de la MRC de la Côte-de-Beaupré publient un communiqué pour affirmer leur appui au projet, issu du partenariat entre Boralex, Énergir et Hydro-Québec. Ce potentiel parc éolien ne fait toutefois pas l’unanimité auprès des résidents.

Ce nouveau projet éolien est une belle opportunité de diversifier les sources de revenus de la MRC, qui assure un rôle de gouvernement de proximité, et d’alléger le fardeau fiscal des contribuables pour réaliser, par exemple, des projets de développement structurants, et ce, au bénéfice de tout le territoire , écrit le préfet et maire de L’Ange-Gardien, Pierre Lefrançois.

Les élus se basent entre autres sur l’expérience du parc éolien communautaire de 10 éoliennes établi sur le territoire organisé Lac-Jacques-Cartier depuis 2015. Il a permis à la MRC de percevoir environ 2 millions de dollars en revenus par année.

Entre 2016 et 2023, la Côte-de-Beaupré dit avoir pu financer 89 projets qui contribuent à améliorer la qualité de vie de ses résidents.

Or, comme c'est un projet communautaire, la MRC reçoit annuellement 49 % des revenus générés par ce parc. Le niveau de redevances pour le nouveau projet ne sont pas encore établis.

Le projet s’inscrit aussi, selon les maires, dans la vision stratégique de développement durable des collectivités de la MRC adoptée en 2013. Le Projet éolien Des Neiges — Secteur Sud s’inscrit dans cette logique de planification et constitue donc une continuité dans le développement de nouvelles ressources énergétiques propres , soutient Pierre Lefrançois.

Ouvrir en mode plein écran La carte des différents projets de parcs éoliens de la seigneurie de Beaupré. Photo : Capture écran / Boralex

Les maires remettent toutefois la responsabilité de l’acceptabilité sociale, économique et environnementale entre les mains du trio de partenaires derrière ces éoliennes. Selon eux, il leur revient de s’assurer d'optimiser le projet pour répondre aux différents enjeux soulevés.

La MRC s’engage à veiller aux intérêts régionaux en restant à l’écoute des préoccupations du milieu , assure tout de même le préfet.

BAPE en cours

La première partie de l’audience publique du BAPE sur le projet éolien Des Neiges s’est déroulée le 5 et 6 février.

Boralex se dit satisfait de voir qu’il fait l’objet d’audience publique. Je pense qu’il y a des échanges très constructifs et de bonnes questions qui vont nous permettre de bonifier le projet dans sa version finale , remarque le directeur de projets et initiatives stratégiques chez Boralex, Jean-Frédérick Faure, en entrevue à l’émission Première heure.

C’est compte tenu de l’ampleur du projet que le BAPE s’y intéresse, il est évalué à environ un milliard de dollars. Si tout se déroule comme prévu, il devrait être mis en service sur les terres privées du Séminaire de Québec, la Seigneurie de Beaupré, à la fin de l’année 2026.

Au départ, il devait compter entre 60 à 80 éoliennes, mais le chiffre a été revu à la baisse, ce seront finalement 57 éoliennes de 7 MW d’une hauteur de 200 mètres, assure Jean-Frédérick Faure.

Dans les échanges lors de cette première ronde d’audiences, des inquiétudes ont été soulevées concernant les impacts sur le paysage et le climat sonore aux abords du parc éolien.

Ouvrir en mode plein écran Les différentes étapes de préparation et les échéanciers des projets de parcs éoliens de Boralex sur la Côte-de-Beaupré et dans Charlevoix Photo : Capture écran / Boralex

Des citoyens font d’ailleurs circuler une pétition pour réclamer une zone tampon libre d’éolienne de trois kilomètres autour des limites du parc du Mont-Sainte-Anne. Quelque 1500 personnes, dont l'olympien Pierre Harvey, ont signé le document.

Selon Boralex, il ne serait pas possible de réaliser le projet en prenant en compte ces demandes. Pour nous enlever les éoliennes selon la zone qu’ils demandent, on parle d’enlever 17 éoliennes sur 57. C’est entre 25 et 30 % d’un projet, ce n’est pas une marge typique qu’on a dans le développement d’un projet éolien au Québec , répond Jean-Frédérick Faure.

Il assure toutefois qu’il n’y aura pas d’éolienne à moins de cinq kilomètres du sommet du mont Sainte-Anne et d’environ un kilomètre de la piste de ski de fond la plus proche.

Le directeur de projets révèle que ce sont d’ailleurs des distances plus importantes que ce qui avait été pris en compte pour le parc éolien du Massif du Sud, où l’éolienne la plus proche du sommet de la montagne est à 2,3 kilomètres et celle la plus proche des pistes de ski de fond est à entre 300 à 400 mètres.

C’est un des grands avantages de la seigneurie de Beaupré, on parle d’un projet où il y a un excellent gisement éolien, mais surtout qui a des distances séparatrices avec les résidences permanentes qui sont beaucoup plus grandes que normalement vues dans l'industrie , soutient Jean-Frédérick Faure.

Les prochaines audiences du BAPE se dérouleront le 5 mars prochain. Le rapport final doit être déposé au plus tard le 5 juin au ministre de l’Environnement.