Un premier regard sur le futur centre-ville que souhaite avoir Saskatoon

Un nouveau centre-ville vibrant d'activités et d’installations artistiques, c’est ce qu’a dévoilé la Ville de Saskatoon ce jeudi dans le cadre d’une présentation entourant le futur aréna et centre des congrès.

Ces deux projets seront au cœur du nouveau Quartier des événements et du divertissement (Downtown Event and Entertainment District) que la municipalité souhaite créer.

Ces images aident à comprendre que ce Quartier sera bien plus qu’un nouvel aréna et un nouveau centre des congrès. Ce sera un lieu de rassemblement pour la communauté, et ce peu importe la saison , affirme, optimiste, le directeur des services techniques et de la division des transports et de la construction auprès de la Ville de Saskatoon, Dan Willems.

Ouvrir en mode plein écran Le plan de développement entourant le Quartier des événements et du divertissement vise à avoir un centre-ville qui favorise à la fois les activités sociales, commerciales, résidentielles et de plein air. Photo : Ville de Saskatoon

Ces deux images présentées aux médias, l’une en hiver et l’autre en été, montrent la transformation que souhaite faire la municipalité de la 22e rue. On y voit notamment un festival hivernal et un marché extérieur.

Dan Willems précise toutefois que ces images ne représentent pas le design final choisi par la Ville. Elles n’ont pour objectif que de visualiser le potentiel d’un centre-ville vivant et dynamique .

Jusqu’à présent, nous parlions du Quartier de manière très abstraite , reconnaît-il. Ces images aident à mettre du contexte autour de ce projet et à comprendre ce concept d’espace public.

Le plan de développement entourant le Quartier des événements et du divertissement vise à avoir un centre-ville qui favorise à la fois les activités sociales, commerciales, résidentielles et de plein air. La municipalité souhaite aussi rendre le centre-ville plus accessible aux habitants de la Ville des Ponts.

Le Comité sur la gouvernance et les priorités du Conseil municipal se réunira le 14 février prochain pour discuter du potentiel que pourrait offrir le futur Quartier des événements et du divertissement.