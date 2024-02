Des passionnés veulent développer le snowcross à Val-d’Or

Des passionnés de sports motorisés de la région se lancent dans l’aventure du snowcross avec l’aménagement d’une piste d’entraînement dans le secteur de Val-d’Or.

Sébastien Roy, Sony Drolet et Martin Lefebvre, les trois promoteurs derrière le projet SSM Sport, veulent faire découvrir un nouveau sport, parfaire leurs techniques, mais aussi rejoindre tous les adeptes de sensations fortes en motoneige.

On est des habitués des courses de motocross et de VTT et on avait le goût d’essayer le snowcross, explique Sébastien Roy. Mais avant de penser à faire des courses, on s’est dit qu’il faudrait pratiquer. Ça nous a amenés à fonder notre petite entreprise, acheter une machine pour l’entretien et bâtir notre piste.

Ouvrir en mode plein écran Sony Drolet et Sébastien Roy sont deux des trois passionnés derrière le projet SSM Sport en compagne de Martin Lefebvre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Avec ce circuit ouvert à tous, SSM Sport veut permettre aux motoneigistes, jeunes ou moins jeunes, de vivre l’expérience des virages à grande vitesse et des sauts, comme lors des compétitions de snowcross.

Située sur le chemin du Twin Rapide, la piste est refaçonnée avec une surfaceuse avant chaque activité, pour s’assurer qu’elle demeure sécuritaire.

On essaie de la rendre la plus sécuritaire et la plus agréable. On sait qu’il y a peu de places comme ça où les gens peuvent pratiquer. On essaie d’offrir quelque chose d’unique.

On a regardé beaucoup de vidéos sur Internet pour la concevoir, renchérit Sébastien Roy. On est encore en rodage et on essaie toujours de l’améliorer. On veut que ce soit pour tous les calibres, avec des sections où il y a moins de sauts et moins de dénivelés. C’est moins épeurant pour ceux qui commencent. On se sert des témoignages des gens, savoir ce qu’ils aiment ou aiment moins , fait-il valoir.

Ouvrir en mode plein écran La piste est refaçonnée avec une surfaceuse avant chaque activité, pour s’assurer qu’elle demeure sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un futur site de compétitions?

Les dirigeants de SSM Sport voient grand pour leur projet, qui pourrait mener à la tenue de compétitions. Des pourparlers sont d’ailleurs en cours avec le ministère des Ressources naturelles pour permettre l’organisation de courses sur ce terrain situé sur les terres publiques.

Rouyn-Noranda tenait un événement auparavant, mais ça fait déjà plusieurs années qu’il n’y en a plus. C’est quelque chose de populaire , souligne Sony Drolet.

Tout le monde aime voir des courses de motocross, de quatre-roues et de motoneige. On ne se le cachera pas, en Abitibi, on aime le gaz!

On espère que c’est le début d’une belle aventure, ajoute Sébastien Roy. On veut rehausser le sport. On sait combien de gens font du motocross ou du VTT pendant l’été. Ils trippent sur l’adrénaline. C’est une façon de prolonger l’entraînement pendant l’hiver. On réalise que plein de gens se fabriquent de petites bosses de neige un peu partout pour faire des sauts. On veut rassembler ici de plus en plus de motoneiges. Plusieurs personnes nous disent qu’ils vont embarquer l’an prochain.

Ouvrir en mode plein écran Avec ce circuit, les motoneigistes peuvent vivre l’expérience des virages à grande vitesse et des sauts, comme lors des compétitions de snowcross. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry