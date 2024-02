La tempête de neige du week-end dernier perturbe encore la vie de bien des gens du comté de Pictou et de la municipalité régionale du Cap-Breton.

Pour venir en aide aux gens toujours coincés chez eux, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a déployé des motoneiges et des VTT ainsi que des équipes du ministère des Ressources naturelles dans ces deux régions les plus touchées.

L'équipe du comté de Pictou a déjà reçu une demi-douzaine d’appels, indique David Steeves.

Parfois, c'est quelque chose d'aussi simple qu'un contrôle de bien-être , explique-t-il. Ou ça peut être des gens coincés à l'intérieur de leur maison, alors le personnel va dégager les portes pour qu'ils puissent sortir de leur résidence en cas d'urgence. Ou quelque chose d'aussi simple que la livraison de médicaments.

Il dit que le numéro de la ligne d'assistance téléphonique pour avoir accès à cette aide est le 902-485-3445.

Si la région de Sydney au Cap-Breton a été durement touchée par la tempête, le comté de Pictou n'a pas été épargné. Photo : Radio-Canada

Nous avons entendu toutes sortes de choses au sein des communautés, comme des infirmières et des médecins qui ont besoin d’aide pour aller au travail et nous sommes certainement en mesure d’aider, mais nous n’avons pas encore eu de demande dans ce sens , affirme le technicien du ministère des Ressources naturelles.

Il note que beaucoup de bons Samaritains offrent leur motoneige et leur temps pour aider.

Malgré tout, il reste encore des gens anxieux pris chez eux.

Les infirmières de l’ordre de Victoria qui font des visites à domicile au Cap-Breton affirment que certains de leurs clients sont inquiets après avoir passé presque une semaine enfermés chez eux.

Les infirmières de VON ont probablement effectué, à ce stade, plus d'un millier d'appels téléphoniques aux clients pour évaluer leurs besoins, s'ils ont besoin de déneigement et comment ils se nourrissent , dit-elle. C’est le genre de travail qu’on fait normalement en hiver, mais à une échelle beaucoup plus grande.

Nellie Bruton n'est qu'une des nombreuses personnes âgées qui se sont retrouvées seules coincées à la maison après la tempête de neige de la fin de semaine dernière en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Elizabeth MacDonald reconnaît que certains clients sont capables de gérer leurs propres soins à court terme; toutefois, d’autres ont des problèmes cognitifs ou de mobilité qui les en empêchent.

Dans certains cas, le personnel de VON a dû se frayer un chemin dans les rues enneigées jusqu'aux maisons des clients qui avaient besoin d’aide.

À 91 ans Nellie Bruton était très inquiète seule chez elle sans personne pouvant lui donner ses soins.

Je sais qu'on voulait m'aider, mais les équipes ne pouvaient pas sortir de chez eux et encore moins se rendre chez moi , raconte-t-elle.

Finalement, une préposée a pu se rendre avec sa propre motoneige pour aller la rassurer.

Heureusement, la situation sur les routes s’améliore. Tous les chemins des comtés d'Inverness, de Victoria et de Richmond sont désormais accessibles. John Phalen des travaux publics de la municipalité régionale du Cap-Breton dit que la plupart des routes de la municipalité seront déneigées d'ici jeudi soir.

Les routes secondaires sont pour la plupart dégagées, ce qui signifie qu'une voie est ouverte , précise-t-il. Dans des routes plus éloignées, on a eu besoin d'un bulldozer, croyez-le ou non, pour enlever la neige compactée.

Avec les informations de Shaina Luck de CBC