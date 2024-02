Il y a un an, à Sainte-Rose, un homme au volant d'un autobus fonçait dans une garderie, causant la mort de deux enfants et en blessant six autres. Jeudi, employés de la garderie et familles ont commémoré ce drame qui avait frappé de stupeur tout le pays.

Des employées de la garderie et les familles des enfants se sont réunies dans un parc près de la Garderie éducative Ste-Rose. La garderie avait demandé aux gens de ne laisser ni fleurs ni peluches à l'extérieur du bâtiment, mais plutôt de faire un don aux fondations des hôpitaux qui avaient soigné les petites victimes, il y a un an : la Cité-de-la-Santé à Laval et le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, à Montréal.

C'était une cérémonie très émotive , a commenté Sébastien Courtois, père d'un petit garçon qui a été grièvement blessé lors de l'attaque. [Nous avons eu] énormément de pensées pour les deux petits anges qui étaient nos amis du quotidien, les amis de nos enfants.

Maëva David, 5 ans, et Jacob Gauthier, 4 ans, sont morts ce matin-là, alors que six autres enfants ont été hospitalisés, certains étant grièvement blessés.

C'est quelque chose de tragique , a poursuivi M. Courtois en entrevue à Midi info sur ICI Première.

Le fils de M. Courtois, Jules, maintenant âgé de 5 ans, se porte bien . Il a eu beaucoup de défis que ce soit physiques, psychologiques, qu'on ne souhaite jamais imposer à un enfant de quatre ans et demi.

Le chauffeur de l'autobus de la Société de transport de Laval qui a foncé dans la garderie, Pierre Ny St-Amand, a été accusé de deux chefs de meurtre au premier degré et de sept autres chefs, dont tentative de meurtre et voies de fait graves.

L'enquête préliminaire devrait débuter en mars, au palais de justice de Saint-Jérôme (pour une question de disponibilité de salles). L'avocat de Ny St-Amand a indiqué qu'il envisageait de plaider que son client n'avait pas l'intention criminelle de commettre un meurtre au premier degré.

L'accusé de 52 ans est toujours détenu à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, à Montréal. Il avait été jugé apte à subir son procès en février 2023, à la suite d'une évaluation psychologique effectuée après son arrestation.

Une évaluation distincte a plus tard été menée sur l'état mental de l'accusé au moment de ses crimes présumés afin de déterminer s'il devrait être considéré comme criminellement responsable de ses actes . Le rapport de cette évaluation a été mis sous scellé par le tribunal en avril 2023.

Avec les informations de La Presse canadienne