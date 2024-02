Température douce : le Carnaval forcé de fermer définitivement son dôme de glace

La direction du Carnaval a pris la décision de fermer définitivement le dôme de glace du Jardin des sculptures de la place George-V.

Les températures qui oscillent autour du point de congélation et le ciel ensoleillé forcent le Carnaval à en fermer l’accès.

On avait de l'insécurité par rapport à la structure, donc on ne prend aucune chance. On a pris la décision avec des experts qui nous conseillent là-dessus de ne pas laisser l’accès ouvert , affirme la directrice générale du Carnaval, Marie-Ève Jacob.

Ce n'est pas un deux degrés [Celsius] qui va l'arrêter! avait pourtant mentionné le concepteur de l'œuvre, Éric Ouellette, à Radio-Canada vendredi dernier.

Publicité

Palais de Bonhomme surveillé de près

Le palais de Bonhomme est toujours ouvert au public jeudi après-midi, mais la direction assure qu’il est surveillé plus intensément .

Ce ne serait pas une première; parfois, on peut fermer une section du palais. On peut décider de détruire par nous-mêmes une section qu’on juge plus faible , ajoute Marie-Ève Jacob.

Environnement Canada prévoit des températures maximales au-dessus du point de congélation jusqu’à dimanche inclusivement. De la pluie est aussi attendue cette fin de semaine.

Le 70e Carnaval de Québec se poursuit jusqu'au 11 février.

Avec la collaboration de Louis-Simon Lapointe