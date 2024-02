Pour sa première création, l’autrice et metteuse en scène du Théâtre des Gens de la Place (TGP) Annye Villemure met en scène, avec un humour grinçant, les relations toxiques qui règnent au sein d’une famille. C’est une activité de mise en conserve de sauce à spaghetti qui en révèle la teneur.

Ce sont cinq femmes d'une même famille qui se rencontrent annuellement pour faire du cannage de sauce à spaghetti, mais ça va virer en compétition entre les deux belles-sœurs qui s'obstinent tout le temps sur tout, pour savoir qui fait la meilleure sauce à spaghetti. Après s'en suit 1 h 30 de chicane sur tous les sujets possibles et c'est vraiment franchement très drôle , résume Annye Villemure.

Elle a choisi de réunir sur scène de solides comédiennes. C’est à partir de Rollande Lambert et de Nathalie Whelan, avec qui elle avait déjà joué par le passé, qu’elle a commencé à bâtir sa distribution. Quand j'ai commencé à écrire cette pièce là, tout de suite, j'ai voulu écrire pour ces deux femmes-là. [...] Quand ensuite j'ai créé les trois autres personnages, je voyais d'autres filles dedans, puis tout le monde a dit oui, c'est vraiment le fun.

Les trois autres personnages sont incarnés par Frédérick Labonté-Beaulac, Cindy Rousseau et Marie-Andrée Leduc.

Un rythme soutenu

Le titre Les Botuliques réfère au botulisme qui est une grave intoxication provoquée par une mauvaise méthode de mise en conserve. Puis moi, c'est une pièce qui parle de cannage et de familles toxiques que je me suis dit : ce sont des botuliques , explique l’autrice.

Pour l’écriture de sa première pièce, Annye Villemure a été jumelée avec l’autrice Brigitte Caron pour qui ça été un coup de foudre créatif réciproque. Elle a tout de suite embarqué là-dedans. Elle me disait tout le temps : on veut du sang! Elle m’apportait beaucoup le côté cinglant , raconte-t-elle en riant.

Elle ajoute que le rythme de la pièce a imposé un temps de répétition beaucoup plus long qu’à l’habitude. Ça a été six mois de répétition, ce qui est vraiment énorme. C'est deux, trois mois de plus que d'habitude. C'est tellement difficile à jouer, ça demande un rythme incroyable.

Se sentir moins seule

Annye Villemure croit que les spectateurs reconnaîtront des situations déjà vécues dont ils n’osent pas parler. Elle part de son expérience personnelle pour l’exprimer à travers ses personnages. Je me suis rendu compte que c'était des choses que je vivais, puis que j'en parlais pas [parce que] tout le monde va dire que je suis folle. Mais, après ça j'en parlais avec mes amies, puis je me rendais compte qu'elles vivaient la même chose, puis qui n’en parlaient pas non plus. Elle a ressenti le besoin d’écrire cette pièce pour permettre à d’autres femmes de comprendre qu’elles ne sont pas les seules à vivre certaines situations.

Annye Villemure assure que sa pièce comporte des moments dramatiques abordés avec beaucoup d’humour et des moments d’autodérision.

La pièce Les Botuliques est présentée à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières du 8 au 17 février 2024.

