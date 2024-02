Un chat stérilisé portera le nom de votre ex-partenaire pour un don de 50 $ à une SPCA

À l’approche de la Saint-Valentin, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Humboldt organise une campagne de financement atypique à l'occasion de laquelle un chat stérilisé se verra donner le nom de l'ex-partenaire de toute personne qui fait un don de 50 $ à l'organisme.

La campagne de financement « Neuter Your Ex » (stérilisez votre ex) a été relayée sur la page Facebook de la SPCA de Humboldt.

La publication indique que pour chaque don de 50 $, l'organisme à but non lucratif donnera à un chat le nom de l'ex-partenaire du donateur.

C'est la vengeance ultime. Et ça vous aidera à guérir votre cœur brisé , peut-on lire sous la publication.

Publicité

L'annonce a recueilli plus de 600 mentions J'aime au cours de la première journée.

La présidente de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux ( SPCA ) de Humboldt, Janice Weber, explique que la ville est envahie par des chats.

Elle estime que cette initiative peut permettre d'accélérer le processus d’adoption des chats, en particulier pour ceux qui sont déjà stérilisés.

Ouvrir en mode plein écran La SPCA de Humboldt a fait la promotion de sa campagne «Neuter Your Ex» (stérilisez votre ex) sur sa page Facebook. Photo : SPCA Humboldt/Faceboo

La présidente de la SPCA de Humboldt explique que les fonds de la campagne aideront à payer les procédures de stérilisation des chats qui, selon elle, peuvent coûter plus de 200 $ par animal.

Janice Weber explique que l'idée a été inspirée par des publications sur les réseaux sociaux concernant des refuges aux États-Unis qui menaient des campagnes similaires.

Une publicité qui fait parler

La professeure adjointe à l'école de commerce de l'Université de l'Alberta Katie Lafrenière, qui s'intéresse à l'usage de gros mots dans le marketing et la publicité, explique que le but de cette approche est de capter l'attention.

Publicité

Ce type de publicité, la publicité choc, essaie délibérément d'enfreindre les règles, et donc le but est de franchir cette ligne; bien sûr, vous ne voulez pas aller au-delà , explique-t-elle.

Cela provoque cette surprise qui donne envie aux gens de consacrer plus de temps à prêter réellement attention à la publicité et au message qu'ils tentent de faire passer.

Toutefois, elle ne trouve pas que la publicité dépasse la ligne ou va à l'encontre de l'éthique morale.

L’organisme Moose Jaw Humane Society a décidé d'emboîter le pas à la SPCA de Humboldt en lançant une campagne similaire.

Avec les informations de Liam O'Connor