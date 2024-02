Un Lévisien recherché par la police

Les policiers demandent l’aide de la population pour retrouver un homme qui fait face à des accusations de possession d’armes à feu dans le but d’en faire le trafic et de possession non autorisée d’armes feu prohibées.

Jonathan Ferland, 37 ans de Lévis, a omis de se présenter au centre de détention de Québec le 2 février alors qu'il devait le faire en vertu d’un jugement de la Cour.

Il avait comparu le 18 juillet et avait obtenu une libération en attendant la suite des procédures.

L'avis de recherche a été émis par l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) qui est composée de membres de la Sûreté du Québec et de membres du Service de police de la Ville de Québec, en collaboration avec l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé.