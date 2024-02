Un nouvel outil spatial pour évaluer les feux de forêt

Une équipe de chercheurs de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a développé un outil pour mieux évaluer la sévérité des feux de forêt et faciliter la récupération du bois brûlé.

L’utilisation d’images satellitaires permet une évaluation beaucoup plus rapide des surfaces touchées que la méthode traditionnelle qui se fait par hélicoptère. L’initiative a fait l’objet d’un article dans une publication scientifique spécialisée il y a quelques jours.

L’outil permet entre autres d’évaluer la sévérité des feux et l’étendue des dommages sur l'écosystème.

Là où il y a des différences importantes entre les images avant feu et après feu, on va estimer le niveau de sévérité à partir d’une technique qu’on développe sur le terrain, ce qui nous permet de cartographier la sévérité du feu très rapidement , a expliqué le professeur Yan Boucher, codirecteur du Centre de recherche sur la boréalie de l’ UQAC , en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Ainsi, quelques jours à peine après le passage d’un incendie, les spécialistes sont en mesure de visualiser l’impact des flammes et les répercussions que le brasier pourrait avoir sur la régénérescence des arbres et des végétaux.

Ouvrir en mode plein écran Les feux de forêt causent un désastre environnemental sur leur passage. Photo : Radio-Canada

L’outil a d’ailleurs été utilisé l’été dernier quand de vastes feux ont ravagé les forêts du pays. Le gouvernement du Québec s’en est servi à bon escient.

Rapidement, on a été capable, avec ces images, de dire exactement les périmètres des feux et, avec nos collègues de l’ UQAC , on est venu estimer la proportion de forêts qui allait bien ou mal se régénérer en lien avec cette cartographie , indique le chercheur.