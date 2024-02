Les sciences recommandent une pêche massive au sébaste

Afin de contrer les impacts néfastes et dévastateurs de la surabondance du sébaste sur certaines espèces du golfe, les scientifiques recommandent cette année une pêche massive au sébaste, soit 318 000 tonnes, ce qui est 12 fois plus que le chiffre avancé par la ministre des Pêches, Diane Lebouthillier.

Alors que plusieurs craignent les impacts d'une pêche dominée par les chalutiers hauturiers, c'est un changement de paradigme important que suggèrent les scientifiques.

Plusieurs raisons militent pour une pêche massive qui serait appelée à décroître d’année en année, indique Caroline Senay, biologiste responsable de l’évaluation des stocks de sébastes au ministère des Pêches et des Océans.

La surpopulation de sébaste est vue comme une source de déséquilibre qui perturbe et entraîne potentiellement le déclin d’autres espèces qui rivalisent avec le sébaste pour se nourrir. C’est le cas notamment de la morue ou du turbot. Le sébaste est aussi pointé du doigt comme une des raisons du déclin de la crevette nordique qui fait partie de sa diète.

Ce déséquilibre entre la population de sébaste et les autres espèces pourrait aussi être de courte durée et ce n’est pas nécessairement la pêche qui sera responsable de ce déclin.

Une de ces causes est l’important taux de mortalité naturelle du sébaste.

Déjà, sans prélèvement par la pêche, des signes manifestes d'une baisse majeure de la biomasse sont observés.

Une diminution naturelle

En 2019, les scientifiques de l’Institut Maurice-Lamontagne évaluaient la biomasse du sébaste à 4 millions de tonnes. Du jamais vu.

En novembre 2023, c’était un peu moins de 2,3 millions de tonnes pour les deux espèces. Sans aucune pêche, en peu de temps. Ça aussi, c'était inusité.

Ouvrir en mode plein écran Un sébaste nage devant un corail rouge Photo : Société Living Oceans

La population diminue donc à un rythme substantiel. Grosso modo, les scientifiques évaluent le taux de décroissance entre 20 % et 30 %. C'est un peu comme si on avait gagné à la loterie en 2011 ou 2013. On a vu cette biomasse grandir, mais en ce moment, on est sur la courbe de descendante , indique la biologiste responsable de l’évaluation des stocks, Caroline Senay.

Pour établir un taux de capture maximal, soit de 318 000 tonnes, les biologistes ont divisé par deux le taux de mortalité naturelle. La logique étant que si l’être humain, l’industrie, les pêcheurs ont un effet qui est la moitié moindre que la mortalité naturelle, la pêche a un effet certes, mais ce ne sera pas la cause principale du déclin du sébaste.

Avec les taux de mortalité actuels, d’ici 6 à 9 ans, il pourrait rester moins de 10 % de biomasse actuelle, soit environ 200 000 tonnes de sébastes.

La population de sébaste serait encore dans la zone saine, c'est à dire que la taille de la population serait suffisante pour assurer le renouvellement. La pêche sera toujours possible, mais les taux de capture seront alors nettement plus petits.

Des causes environnementales

Les causes naturelles de la baisse de la biomasse de sébastes sont multiples et certaines sont inévitables.

Si les cohortes de 2011, 2012 et 2013 ont surpris les scientifiques, il n’y a eu aucune autre surprise depuis. On n’a pas vu ces dernières années, l’arrivée de nouveaux bébés, de nouveaux recrutements dans le système, note Caroline Senay.

Avant le moratoire, le cycle de reproduction du sébaste était de huit à dix ans. Il a fallu, après la cohorte de 1980, attendre 30 ans avant qu’une nouvelle génération apparaisse.

Douze ans plus tard, les petits sébastes se font maintenant très rares et s'il y a des éclosions, les scientifiques soupçonnent que les larves, grosses comme un grain de riz, servent de nourriture aux plus gros sébastes. Le peu de bébés qu’on a vu dans les dernières années ne se rend pas à l’âge adulte , relève Caroline Senay.

Seulement 2 % de la biomasse de sébaste mentella est sous la taille commerciale.

La population de sébaste mentella du Saint-Laurent, 2,1 millions de tonnes, compte donc presque essentiellement des individus adultes de plus de 22 cm.

Ces sébastes, nés il y maintenant plus de 10 ans, ont aussi grandi très lentement. La majorité de la biomasse a atteint la majorité sexuelle à une taille de 24 cm ou 25 cm autour de 2021. Ces sébastes ne grandiront plus. On ne verra pas, selon Caroline Senay, des sébastes de 40 cm, comme ce fut le cas avant le moratoire.

Pour expliquer cette taille moins importante, Caroline Senay émet quelques hypothèses.

D'abord, le réchauffement de l’eau du golfe pourrait avoir joué un rôle non négligeable dans la croissance des poissons.

En effet, des résultats préliminaires sur des sébastes élevés en bassin à l’Institut Maurice-Lamontagne laissent croire que le poisson croît plus lentement dans des eaux plus chaudes, comme celles des températures observées dans le golfe au cours des dernières années.

Ouvrir en mode plein écran La croissance du sébaste dans des bassins d'eaux plus chaudes semblent ralentir. (Photos d'archives) Photo : Claude_Nozeres/Pêches et Océans Canada

Ensuite et surtout, la population trop importante pour la nourriture disponible. Le golfe Saint-Laurent, c’est un peu comme un garde-manger qui est fermé, il y a une quantité de ressources maximales. Quand on est trop nombreux, des fois, on n'a pas assez de ressources, pas assez d'énergie pour atteindre le plein potentiel de croissance que ces espèces-là auraient pu avoir , évalue la biologiste.

La biologiste souligne que la plupart des connaissances sur le sébaste sont souvent issues d’observations de la cohorte de 1980. Il semble que les nouvelles cohortes aient des histoires de vie différentes. On ne serait pas surpris que ces cohortes vivent moins longtemps que les cohortes précédentes.

À cela s’ajoute une prédation naturelle très importante. Les sébastes sont tellement abondants qu’on les retrouve dans les estomacs, d’un peu toutes les autres espèces dans l'écosystème , souligne Mme Senay.

Les limites de l'industrie

Même si la possibilité d’une pêche massive est là, l’industrie devra se pencher sur sa capacité de transformation ainsi que sur celle de la mise en marché du poisson, pour évaluer ce qu’elle pourra prélever. Le Canada est un nouveau joueur sur le marché mondial du sébaste dominé par des pays comme l’Islande, la Norvège, la Russie et le Portugal.

Les conclusions et recommandations des scientifiques ont été présentées à l’industrie lors d’une rencontre la semaine dernière.

La ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, a rouvert la pêche au sébaste avec un total de capture autorisé de 25 000 tonnes. C’est un quota plancher, a-t-elle ajouté.

Les prises totales accordées cette année seront discutées en mars lors des rencontres de l’industrie en comité consultatif.