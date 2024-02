Le gouvernement Trudeau consent à financer à long terme les garderies francophones au pays

Le gouvernement fédéral a donné son aval à un amendement proposé au projet de loi C-35, la Loi relative à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Canada, et de ce fait, consent à financer à long terme les garderies francophones au pays.

Dans un communiqué de presse diffusé mercredi, le sénateur à l’origine de l’amendement proposé, René Cormier, explique que l’amendement consiste à ajouter les mots communautés de langues officielles en milieu minoritaire dans le projet de loi.

Le sénateur Cormier dit accueillir l’appui du gouvernement libéral avec enthousiasme .

Le sénateur du Nouveau-Brunswick, René Cormier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il réitère que les communautés de langue officielle en situation minoritaire ne demandent pas un privilège avec cet amendement, elles demandent simplement que les programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants [...] soient financés à long terme pour assurer l’avenir de leurs enfants .

Le financement à long terme des garderies en milieu linguistique minoritaire est essentiel à l’épanouissement des communautés.

Très impliquée dans ce dossier, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, applaudit, elle aussi, la nouvelle.

Tous les fonds sont là. Nous nous sommes engagés auprès de toutes les provinces et de tous les territoires et nous espérons continuer à travailler avec eux , a lancé à son tour la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds.

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds (Photo d'archives) Photo : (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Mme Sudds confirme que des clauses s’appliquent aux provinces et aux territoires dans le cadre de cet amendement et qu’ils sont censés [les] respecter . Il y a des conséquences lorsqu'ils ne le font pas , a-t-elle averti.

Le projet de loi a déjà été adopté par le Sénat, mais il doit encore être soumis au vote à la Chambre des communes. Le Bloc Québécois a fait savoir qu'il compte appuyer l'amendement, le Nouveau Parti démocratique y est aussi favorable. Pour sa part, le Parti conservateur n'a pas encore fait connaître ses intentions.