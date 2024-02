Des organismes qui œuvre auprès des personnes consommant des drogues et dans le domaine de la santé mentale à Thunder Bay affirment que les drogues, dont le fentanyl, sont de plus en plus mélangées avec de la xylazine, un tranquillisant pour animaux dont les effets ne peuvent pas être annulés par la naloxone.

La xylazine réduit les signes vitaux et peut provoquer des évanouissements prolongés.

Ce tranquillisant est principalement utilisé sur les chevaux et d’autres grands animaux et n’est pas autorisé au Canada pour une utilisation humaine.

Selon Brian Arnold, qui travaille pour Path 525, plusieurs des échantillons de fentanyl testés récemment par l’organisme contenaient de la xylazine.

Path 525 a d’ailleurs publié deux alertes à ce sujet cette semaine, pour prévenir leurs clients.

Environ 40 % des drogues analysées par l’organisme en novembre et décembre 2023 contenaient une ou plusieurs substances différentes de ce que les clients pensaient avoir acheté.

Les revendeurs de drogue ajoutent la xylazine, car elle coûte moins cher que le fentanyl.

Il semble que chaque fois que nous testons du fentanyl acheté à un prix inférieur, celui-ci est coupé avec de la xylazine.

Les revendeurs en font leur beurre et les clients en meurent littéralement , a déclaré Georgina McKinnon, directrice générale de l’organisme People Advocating for Chance through Empowerment (PACE).

La xylazine est surnommée la drogue des zombies, en raison de ses effets sédatifs et des blessures subies par ceux qui la consomment.

Ils marchent comme des zombies , explique Mme McKinnon. Vous pouvez les voir dans la rue, ils vont foncer dans les murs. Ils ne savent même pas ce qu’ils font lorsqu’ils sont sous l’influence de cette drogue.

Elle ajoute que le manque de lits de désintoxication empêche des personnes prêtes à devenir sobre de le faire.

Nous voyons tellement de gens qui meurent en attendant d'entrer en désintoxication et de recevoir de l'aide. Nous avons besoin de plus de lits , a-t-elle conclu.

D'après un reportage de Michelle Allan de CBC