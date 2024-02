Sécurité des aînés : une famille porte plainte contre le Château Symmes

La fille d’une résidente du Château Symmes s’inquiète pour la sécurité au sein de l’établissement d’Aylmer. Sa mère atteinte d’alzheimer a été grièvement blessée à la suite d’une bagarre. La famille dénonce des lacunes dans la surveillance de cette clientèle vulnérable.

Sophie Veilleux n’est pas satisfaite des mesures qui ont été prises par la direction de la résidence privée pour aînés (RPA) à la suite de l’altercation survenue en août 2023. Sa mère Suzanne est âgée de 77 ans et est hébergée au Château Symmes depuis environ un an, à l’unité de soins pour aînés avec trouble de la mémoire et de soins complexes.

Ça fait peur pour tous les aînés, toutes les personnes qui sont en RPA , qui sont vulnérables. Ma mère, elle, ne peut pas se défendre.

Le formulaire de déclaration d’incident que Radio-Canada a pu consulter indique que des cris ont été entendus dans le couloir et que la dame a été retrouvée au sol par le personnel. Dans le document, la chute est associée à une bagarre entre trois résidents.

La mère de Sophie Veilleux a dû être transportée à l'hôpital pour soigner une fracture à la jambe et être immobilisée plusieurs semaines par la suite. Le formulaire indique que l’incident est survenu à 15 h 30 et que la famille a été avisée près de cinq heures plus tard. Une surveillance accrue est recommandée pour éviter une récidive, peut-on lire dans le document rempli par un employé de la RPA .

Ouvrir en mode plein écran Sophie Veilleux, proche d’une aînée agressée au Château Symmes Photo : Radio-Canada

Mme Veilleux a décidé de se tourner vers le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, en novembre dernier. Sa plainte dénonce un manque de surveillance et de communication, l’absence de mesures à la suite d’un accident, le manque de collaboration avec les familles et les méthodes d’administration de la médication.

Publicité

Lorsque ma mère a déménagé à la résidence, je ne la croyais pas en danger. Je m’attendais à ce que tout soit en place pour assurer sa sécurité , écrit Sophie Veilleux dans sa plainte.

Lacunes de communication avec la direction

Sophie Veilleux affirme n’avoir obtenu aucun suivi de la part de la résidence pour s’assurer du bien-être de sa mère et l’informer des mesures prises pour assurer sa sécurité à la suite de la bagarre. Elle tient toutefois à préciser qu’elle n’en veut pas aux résidents vivant avec des problèmes cognitifs qui s’en sont pris à sa mère.

C’est plutôt l’inaction de la direction de la résidence qu’elle montre du doigt. Une personne qui dépasse un niveau de soins, il faut qu'elle quitte , insiste Mme Veilleux. Elle ne peut pas mettre tout le monde en danger.

Il faut qu'il y ait une surveillance vraiment adéquate pour que les autres résidents soient en sécurité.

Le 3 janvier, elle a reçu un avis du bureau du commissaire aux plaintes lui indiquant qu’un délai supplémentaire était requis pour lui soumettre les conclusions de sa plainte. En attendant, son inquiétude pour la sécurité de sa mère et des autres résidents perdure.

Mme Veilleux affirme que des employés de la résidence lui ont dit que Suzanne aurait été victime d’au moins une autre agression en décembre dernier. La direction refuserait toutefois de fournir le rapport d’incident à la famille. Ils me disent qu'il n'y en a pas , explique Sophie Veilleux.

Radio-Canada a tenté à plusieurs reprises d’obtenir une réaction de la part de la direction de la résidence privée pour aînés et de All Seniors Care, propriétaire du Château Symmes. Joint au téléphone, un directeur d’All Seniors Care, André Carrière, a indiqué que son organisation ne ferait aucun commentaire à ce sujet.

Ouvrir en mode plein écran Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades Photo : Radio-Canada

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, se dit attristé et inquiet face à cette situation. Il estime que les résidences privées ne sont pas toujours bien outillées pour prendre soin des aînés qui ont des pertes cognitives.

M. Brunet est catégorique à l’effet que les résidents violents doivent être isolés des autres pour que tout le monde soit en sécurité. [...] Si on ne fait pas ça, on ne fait pas "sa job".

Il y a quelqu'un qui souffre, qui a peur. J'espère qu'on va agir dans les prochaines heures. C'est urgent.

Le CISSS se fait rassurant

Le CISSS de l’Outaouais n’a pas voulu nous accorder une entrevue, pour respecter la confidentialité des usagers. Une conseillère en communication, Qeren Boua, précise toutefois par courriel que bien que le Château Symmes soit une résidence privée, le CISSS de l’Outaouais collabore étroitement avec toutes les RPA pour garantir la qualité des services et la sécurité des résidents .

Elle précise que, dans ce genre de situation, plusieurs mesures sont mises en place dont la surveillance renforcée des usagers à leur sortie de l’hôpital, l'implication de l'équipe SCPD (symptômes psychologiques et comportementaux de démence) pour émettre des recommandations et la relocalisation éventuelle du résident agresseur dans un environnement offrant l'encadrement requis . Selon Sophie Veilleux, les deux résidents impliqués dans la bagarre avec sa mère sont pourtant toujours là, plus de cinq mois plus tard.

Les autorités de santé régionales ajoutent également qu’elles désirent rassurer les usagers de leur présence accrue dans les RPA , dont au Château Symmes, grâce à la présence d’intervenants et des équipes qui effectuent des tournées régulières.

À ce jour, rien n'indique que la sécurité des résidents n'est pas assurée lors de ces visites.