Le Rouynorandien Gabriel Aly Ndiaye remporte la Brampton Cup

Pour une deuxième fois dans sa carrière, le boxeur Gabriel Aly Ndiaye revient de la Brampton Cup avec la médaille d’or au cou.

Contrairement à son dernier passage dans la Flower City où il avait dû affronter un seul adversaire pour remporter le titre chez 63 kilogrammes, cette année, la compétition cette année a été plus relevée.

Le Rouynorandien était dans une catégorie où huit athlètes se présentaient, parmi les meilleurs au pays. Il s'agit d'un des tournois de boxe amateur le plus populaire du Canada, dont près de 600 boxeurs étaient inscrits.

Ça s’est super bien passé. Trois combats, trois victoires, dont deux par K.O. C’est un super beau résultat. Le travail au gymnase paie, je suis très content. Tous des adversaires de haut niveau, alors c’était un beau défi avant les championnats canadiens à venir.

Prise deux aux Canadiens

Pour se qualifier aux Championnats canadiens, le jeune Rouynorandien devait remporter trois compétitions : les Gants dorés, le Défi des champions et la Brampton Cup.

Gabriel Aly Ndiaye a gagné trois fois, le qualifiant à nouveau pour la plus haute compétition au pays.

Ce sera une revanche pour lui, qui a vu la médaille d’or lui glisser des doigts l’année dernière. Dans un combat final où il a été le principal acteur de l’action, les juges ont rendu une décision partagée en faveur du boxeur ontarien, laissant le Rouynorandien avec l’argent.

Mais cela ne se reproduira pas cette année selon le pugiliste abitibien.

Cette année, c’est mon année, dit-il avec conviction. L’année dernière j’étais le plus jeune dans ma catégorie et je me suis rendu en finale. Avec une année d’expérience de plus en boxe, je vais aller chercher la première place.

Si ce scénario se conforme, Aly Ndiaye aimerait participer au Championnat du monde junior qui se tiendra à la fin de l’année 2024.