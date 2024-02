Des Réginois réclament une solution face aux ordures qui s’accumulent dans leur quartier

Des résidents dénoncent l’accumulation d’ordures dans le quartier North Central et demandent à la Ville de Regina d’intervenir.

La résidente Erinn Paik et sa famille vivent dans ce quartier depuis un an. Selon elle, la situation s’est détériorée, surtout à cause du débordement de déchets qui encombrent les ruelles.

C'est tout à fait normal dans North Central , dit-elle. Ça nuit et personne ne fait rien pour améliorer les choses.

Elle indique qu'en plus des déchets qui se trouvent dans les ruelles, les poubelles et les bacs de recyclage débordent souvent et finissent par être déversés dans les rues.

Erinn Paik ajoute que malgré le ramassage des ordures toutes les deux semaines, certaines ordures ont tendance à rester sur le trottoir.

Elle affirme que plusieurs résidents du quartier ont déposé des plaintes auprès de la Ville de Regina, mais qu'ils ont le sentiment d'être ignorés.

Ils sont fatigués. Ils en ont assez d'essayer de plaider leur cause. Ils en ont assez d'essayer de demander de l'aide. Je ne leur en veux pas, car après seulement un an, je suis moi-même fatiguée , dit-elle.

D’après Erinn Paik, la communauté tente de résoudre le problème de débordement de déchets en organisant des nettoyages annuels.

Déversement de déchets illégal

Le conseiller municipal du quartier 3 à Regina, Andrew Stevens, affirme que des citoyens qui n'habitent pas à North Central viennent souvent jeter leurs ordures dans ce quartier.

Il y a des gens d'autres communautés qui pensent qu'ils peuvent prendre leurs déchets et les jeter dans les quartiers du centre-ville. Je trouve que cela est particulièrement offensant , indique-t-il.

Leah O'Malley vit dans le quartier de North Central depuis 14 ans. Elle indique que la crise de l’itinérance contribue aux problèmes de débordements des déchets.

Lorsque les populations sont sans logement ou ont des taux de pauvreté plus élevés, on peut avoir plus de problèmes avec les ordures , affirme-t-elle. Lorsque vous vivez un stress énorme dans votre vie, il est vraiment difficile de gérer correctement des choses comme l'organisation des poubelles.

La Ville de Regina affirme, pour sa part, qu'elle répond à près de 500 à 600 cas de déversements de déchets illégaux par année et qu'elle déploie des efforts pour empêcher que ce problème n'augmente.

Selon la Ville, une personne qui est accusée de déversement de déchets illégal peut faire face à des amendes allant jusqu'à 2000 $.

Avec les informations de Tyreike Reid